Debe haber cooperación ordenada y respetuosa entre México y EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que debe buscarse la cooperación ordenada y respetuosa entre los gobiernos de México y Estados Unidos, sin injerencias.

Al ser cuestionado sobre su opinión luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijera que México se irá a juicio con EU si es necesario debido al caso del general Salvador Cienfuegos, López Obrador consideró que ninguno de los dos países debe meterse en asuntos internos del otro.

"Se tiene que buscar que haya cooperación ordenada, respetuosa, y que no haya injerencismo de ningún Gobierno. Que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos y que también ellos no vengan a meterse en asuntos que nos corresponden a nosotros. Y como somos vecinos y necesitamos ponernos de acuerdo para trabajar de manera conjunta, tienen que definirse bien las reglas", apuntó.

Esto último debido a que antes, afirmó el mandatario, había intromisión indebida y violatoria de la soberanía de México por parte de agencias estadounidenses.

"Sí queremos la cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía", aseguró.

Sobre el caso Cienfuegos, reiteró que fue indebida la investigación que se hizo en Estados Unidos, pues fue detenido en dicho país sin pruebas, añadió López Obrador.

"Por eso tomamos la decisión de que se diera a conocer el expediente (del caso). Y sí es hasta para preguntarse, '¿de parte de quién?'. ¿Cómo es posible que sin pruebas se inicie un proceso en contra de un mexicano, quien sea? Entonces yo no soy partidario de que se escale este asunto, creo que es cosa de respeto", manifestó.

Con el nuevo gobierno de Joe Biden, presidente electo que tomará protesta este día, López Obrador consideró que habrá cooperación y que debe mantenerse una buena relación, "y no tengo la menor duda de que va a ser así".

