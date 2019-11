Debaten sobre el derecho al aborto en la Ciudad de las Ideas

En el último día de actividades del festival de las mentes brillantes, La Ciudad de las Ideas, cuatro mujeres fijaron su postura en contra de la irrupción del embarazo, al contrario de otras cuatro que argumentaron por qué los países deben permitir que las mujeres tengan el derecho legal a decidir por interrumpir la gestación.

Actualmente, en México, de un total de 32 entidades, sólo dos estados reformaron sus constituciones para permitir de manera legal que las mujeres puedan interrumpir el embarazo hasta las doce semanas de gestación. En la Ciudad de México esto es posible desde el 2007, mientras que en Oaxaca a partir del 25 de septiembre de 2019.

En el Auditorio Metropolitano el debate contó con un panel a Favor de Elegir. Estuvo integrado por las especialistas Maggy Krell, abogada de Planned Parenthood; Gloria Álvarez, figura mediática de Guatemala; Mara Clarke, fundadora de Abortion Support; y Robyn Blumner, periodista y experta en Derechos Civiles.

Durante este año, diferentes grupos de la sociedad civil se han movilizado en varios estados del país para exigir a los legisladores reformas constitucionales a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para que no se criminalice a las mujeres que decidan irrumpir el embarazo.

Además de compartir sus propias experiencias, presentaron sus argumentos del por qué abortaron y por qué promueven, informan, incentivan y financian las campañas a favor de la interrupción de la gestación.

El cuarteto coincidió que el aborto es atención a la salud y la salud es un derecho humano; además, son las mujeres quienes deben decidir cuándo y cuántos hijos tener, pero, así como el aborto es legal y seguro en Estados Unidos por ser un derecho constitucional, lo debe ser en otras naciones porque cuando no es legal las mujeres pierden la vida, acuden a clínicas clandestinas y las consecuencias son fatales.

“El aborto no es correcto e incorrecto, no es una lucha de pobres contra ricos, pero si hay que ser realistas que las mujeres sin dinero no tienen opciones. La paternidad no debería de ser un castigo, y se debería dejar de pensar que las mujeres se embarazaron por irresponsables, porque hasta ahora ningún método de control natal no tiene fallas”, dijo Mara Clarke.

Mientras que el panel en contra del aborto estuvo conformado por Toni McFadden, Fundadora de Relationships Matter; Stephanie Gray, escritora y oradora Internacional Pro-Life; Star Parker, fundadora de Center for Urban Renewal and Education, y Marta Páramo, representante del Foro de la Familia.

En la intervención dejaron tres lecciones sobre el aborto: es una ilusión, existe una industria del aborto y es un crimen contra la humanidad. Aunado a ello, resaltaron que el punto de coincidencia con el panel contrario es que estar embarazadas y en condiciones de pobreza es difícil, pero el debate es si el acto del aborto es una decisión ética o no.

Para Marta Páramo, representante del Foro de la Familia, un Estado que decide aprobar la ley a favor de despenalizar el aborto, 'le ha estado diciendo a las mujeres 'estás sola, es tu hijo, es tu problema', yo solo te digo que puedes elegir abortarlo o no. Además, ese Estado se convierte en un fomentador de machista'.

Con un público que se mostró a favor y en contra de los argumentos presentados, las panelistas informaron que en el mundo se cometen al año más de 46 millones de abortos, de los cuales una gran mayoría es ilegal.