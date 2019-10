De que estuve, estuve en casa de Rosario Robles, confirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que sí estuvo en la casa de Rosario Robles en Coyoacán, como afirmó la exfuncionaria en una carta que envió a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, hace muchos años. No sé si sea la misma casa, es por Santo Domingo, por donde yo vivía también en Copilco, en Coyoacán, por Los Reyes. Sí es cierto. No sé si la escritura está a su nombre, pero de que estuve, estuve en su casa", indicó.

Robles aseguró, en un escrito cuyo contenido se dio a conocer el martes, que no mintió a las autoridades sobre su domicilio.

"Jamás he mentido sobre mi domicilio. Con documentos fehacientes y testimonios he acreditado que vivo en Las Flores 91, casa 9, Los Reyes, Coyoacán. Por si fuera poco, esa casa la conoce y ha estado en ella el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador", se lee en la carta que su hija, Mariana Moguel, publicó en la cuenta de Twitter de Robles.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió ratificar la medida cautelar de prisión preventiva que se le dictó el 13 de agosto pasado a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), luego de insistir en que mintió sobre ese dato.

El martes, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ratificó la prisión preventiva en una audiencia en el Reclusorio Sur.

Robles se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto pasado, luego de que fue vinculada a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, esto al supuestamente no haber denunciado ni evitado el desvió de más de 5 mil millones de pesos del erario público.