Sin reforma laboral, se tumbará el T-MEC: Seade

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, confirmó este jueves las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y dijo que sin una reforma laboral no se avalara el T-MEC.

En conferencia de prensa en Estados Unidos, expresó su confianza en que la legislación laboral en México pasará este mismo mes, por lo que incluso señaló que en caso de que eso no suceda pueden “tumbar” el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y Canadá.

“Lo que dice Nancy Pelosi lo reafirmo yo: si en México no pasa esa legislación, no se puede cerrar el T-MEC. 'Tumbemos' el T-MEC si en México no pasa esa legislación, porque sí la vamos a pasar y es la legislación más avanzada ciertamente de cualquier país en desarrollo en Asia, África, Medio Oriente o Latinoamérica, es una legislación muy avanzada que se está pasando este mes”, declaró.

Cuestionado respecto a si las declaraciones de Pelosi implican una presión para México, el subsecretario puntualizó que no y aseguró que la reforma laboral que aprobará el Congreso mexicano refleja al 100 por ciento la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No es presión. Esta legislación, todo el paquete laboral, refleja 100 por ciento la visión del tema laboral del presidente López Obrador. Desde que estuvimos en la negociación, la presión de nosotros era hacia reflejar compromisos fuertes que nos ayudaran a empujar una agenda ambiciosa, entonces no es presión, es algo totalmente elegido”, manifestó.

Seade comentó que la implementación de la reforma laboral es “forever”, por lo que consideró que también hay que “leer” a qué se refiere Pelosi con esto, debido a que explicó que si bien se puede aprobar este mes, los resultados se darán paulatinamente.

El subsecretario evitó hacer comentarios sobre los señalamientos del presidente Donald Trump respecto al cierre de la frontera y el plazo de un año que fijó para qué México atienda el problema del flujo de drogas.

Subrayó que el tema de la frontera entre México y Estados Unidos es muy aparte del acuerdo comercial.

"Nosotros la negociación del T-MEC hemos sido claros, esto es a largo plazo, todos esos temas de frontera son qué está pasando ahora, lo del T-MEC es para la próxima década y varias décadas", remarcó.