De 1.6 millones, sólo se consultó a tres mil 397 para Tren Transístmico

De 1.6 millones que se consideran indígenas en Oaxaca con 18 años o más, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la consulta que el gobierno federal hizo para determinar si se construye el Tren Transístmico, sólo participaron 3 mil 397 personas.

Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el sábado 30 y domingo 31 de marzo hubo siete asambleas regionales consultivas, donde participaron 3 mil 397 “autoridades e instituciones representativas de los pueblos indígenas”.

En algunos de los siete puntos donde se hizo la consulta, la participación no rebasó las 500 personas, como en Salina Cruz, donde votaron 183, o en San Pedro Huamelula, donde hubo 277 asistentes.

Ayer, en el municipio de Juchitán, el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje a “los del partido conservador y los fifís”, en el que aseguró que la consulta ya se había hecho y que “el pueblo le dio el sí al proyecto”.

“Vamos a consultar siempre a las comunidades, a los pueblos y, además, van a participar; nada de que ‘te compro la tierra y tú ya ve qué haces, te vas a ilusionar, porque vas a recibir tu dinero’, millones de pesos y te acabas con ese dinero rápido, porque compras camionetas y las trocas y te mareas y te echas a perder. No, así no, no es comprar; solamente lo barato se compra con el dinero. Es, a ver: ‘Vas a participar, tú vas a ser socio también en esta empresa y vas a tener tus rendimientos. Vas a ser tomado en cuenta. A nadie se le va a despojar de sus bienes’. Todo esto lo explico para que quede claro que es para beneficiar, no para perjudicar”, sostuvo el mandatario.