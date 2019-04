Daremos lo que hemos ofrecido porque carecemos de recursos: UAM sobre incremento salarial

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, aclaró este jueves que una distribución del salario no es la solución para resolver la huelga, dado que hay partidas presupuestales definidas y es imposible modificarlas, por lo que sólo se puede dar lo que se ha ofrecido.

Aseveró que una distribución del salario no es la solución, ya que "tenemos partidas presupuestales definidas y no podríamos modificarlas. No planteamos dar más que lo que ya hemos ofrecido simplemente porque no tenemos más recursos”.

En un mensaje a los estudiantes de esta casa de estudios expuso que si bien existe un rezago salarial, se han hecho propuestas para procurar su solución gradual, y en ese sentido desmintió "el rumor de que somos corruptos".

El rector afirmó que las autoridades universitarias trabajan intensamente para la reapertura de sus puertas lo más pronto posible, “estoy con ustedes y siento profundamente lo que está ocurriendo en nuestra universidad.”

Afirmó que cree firmemente que las instituciones de educación superior son espacios "para la formación de personas de bien, poseedoras de valores, con una vocación y una convicción orientadas al servicio de la sociedad y a contribuir a una mejor calidad de vida para todos”.

Seguramente, externó, están de acuerdo en que el derecho de huelga es una conquista de los trabajadores, sin embargo, en el caso concreto de la UAM el ejercicio de este derecho ha traído graves efectos sobre quienes son la razón de ser de la institución, los alumnos.

Respecto del calendario escolar, sostuvo, que una vez que la huelga se levante, será en el Colegio Académico donde se redefinirá cómo se trabajará para recuperar el tiempo que se ha perdido, para que regresen a los salones de clase, a sus laboratorios y talleres.

Abundó que solo en el cumplimiento pleno de sus obligaciones y responsabilidades: "podremos transformar la experiencia del conflicto que vivimos en una lección constructiva que nos permita hacer honor al lugar que la UAM ocupa entre las mejores instituciones de educación superior de nuestro país.”