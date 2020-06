Cumpliremos con orden legal: AMLO sobre suspensión de inicio de obras en tramo 1 del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que se cumplirá con ordenamientos legales, luego de que una jueza concediera una suspensión definitiva que impide los trabajos de construcción en el tramo 1 del Tren Maya.

"Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales. Si una autoridad, un juez o un magistrado, nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad", apuntó.

Señaló que todavía no sabe qué efectos tendrá esto, puesto que el amparo no se origina en un lugar donde vaya a pasar el Tren Maya, dijo.

"Todavía no tenemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el tren maya, la promoción del amparo, no son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados, son organizaciones. Esto tiene tintes políticos", añadió.

El martes, una jueza del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del Estado de Chiapas concedió la suspensión definitiva que impide los trabajos de construcción en el tramo que va de Palenque a Escárcega.

El amparo fue promovido por comunidades pertenecientes al pueblo Ch’ol, las cuales habitan en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo.

Entre los argumentos que favorecieron la suspensión provisional se encuentra que el inicio de obras en esa zona del sureste del país podría dañar el derecho a la salud de los habitantes, esto derivado de la crisis sanitaria que ocasiona el COVID-19 en el país.

López Obrador destacó que no se realizará un tramo nuevo, sino que se modernizará el ferrocarril del sureste, pues las vías ya existen.