Cultura sustituye a Pedro Salmerón tras declaraciones sobre asesinos de Eugenio Garza Sada

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, sustituyó este sábado a Pedro Salmerón como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

El anuncio vino después de que Salmerón publicara, en su cuenta de Twitter, un escrito en el que afirmó que ponía su renuncia al cargo de director del instituto, esto tras las declaraciones que hizo sobre los asesinos de Eugenio Garza Sada.

En su lugar queda Felipe Arturo Ávila Espinosa, quien se desempeñaba como director general adjunto del instituto desde 2013.

Salmerón se vio envuelto en la polémica por una publicación que hizo sobre quienes asesinaron al regiomontano Garza Sada.

Al conmemorarse 46 años del asesinato del empresario, el ahora exdirector del instituto hizo una publicación en la página de Facebook de la dependencia (que fue borrada), en la que calificó a los asesinos del regiomontano como "valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre”.

La afirmación provocó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidiera una disculpa pública por parte de Salmerón.

“No es valiente quien busca privar a una persona de su libertad. No es valiente quien planea un secuestro para financiar armamento ilegal para actividades ilícitas. No es valiente quien asesina a un hombre de bien. No es valiente quien se escuda en la violencia como vía de cambio”, apuntó el comunicado del organismo.

Por otra parte, la senadora de Morena, Lilly Téllez, pidió a través de su cuenta de Twitter la renuncia de Salmerón.

"No hay justificación para la violencia criminal de los jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre contra Eugenio Garza Sada. Pido, ahora sí en calidad de Senadora, que Pedro Salmerón renuncie", publicó.

Garza Sada murió el 17 de septiembre de 1973, cuando intentó resistirse a un secuestro por parte de un comando de Liga Comunista 23 de Septiembre.