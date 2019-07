Cuentas de Twitter ligadas a la derecha intentan denostarme por mi físico: Citlali Hernández

La senadora Citlalli Hernández Mora informó este martes que ha recibido críticas por su físico a través de cuentas de Twitter "ligadas a la derecha".

"De repente, cuentas ligadas a la derecha intentan ‘denostarme’ por mi físico", indicó la morenista en la misma red social.

Hernández Mora cuestionó cuánto gasta la derecha en trolls y bots para tratar de desacreditar en las redes sociales a Morena durante una mesa de debate realizada por Radiocentro.

Hoy preguntaba con @julioastillero en @RadioCentro977 cuánto estaba gastando la derecha en cuentas bots y trolls; afirmé que era importante sacar del debate la mezquindad.



De repente, cuentas ligadas a la derecha intentan ‘denostarme’ por mi físico. No entienden.



No volverán. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) July 24, 2019

¿Creerán realmente que funciona? ¿que me detiene o amedrentan? Pierden su tiempo y dinero; no hay ejercito de bots que modifique el rumbo que el pueblo tomó.



Sé que no hay argumentos para criticar mi actuar político cuando se fijan en mi peso. Gracias por#CitlalliEsTanChidaQue — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) July 24, 2019

La legisldora preguntó a través de Twitter: "¿Creerán realmente que funciona? ¿que me detiene o amedrentan?".

"Pierden su tiempo y dinero; no hay ejercito de bots que modifique el rumbo que el pueblo tomó. Sé que no hay argumentos para criticar mi actuar político cuando se fijan en mi peso", concluyó.

Por su parte, la senadora a Guadalupe Acosta Naranjo también criticó a estas cuentas: "lo que ustedes y otros están haciendo, porque para nadie es un secreto que hoy las redes sociales están llenas de mezquindad, de trolls, de bots. Yo te preguntaría cuánto gastan en sacar tantas cuentas que todo el día están jode y jode y que parecieran que intentan posicionar la opinión de 'la 4T no existe, es una falacia'".

"A mi juicio hay toda una intención de la derecha de desacreditar, en la que ustedes han sido cómplices (los del PRD) en los últimos años, de tratar de desacreditar a la 4T porque no es lo mismo señalar errores a estar sistemáticamente articulando ideas con fake news e intento de manipulación", abundó.

En mayo pasado, Hernández Mora recibió un libro-bomba en su oficina al interior del Senado de la República, el cual, explotó al momento de ser abierto.

El paquete generó un flamazo, pero la legisladora alcanzó a alejarlo, sin que le causara heridas mayores.

En ese mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo ocurrido a la senadora ya estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

En una entrevista realizada por Javier Risco, Hernández Mora señaló que no había recibido amenazas, pero sí ha tenido confrontaciones en Twitter con grupos de derecha por sus propuestas legislativas.

"Yo no tenía ninguna amenaza previa, lo único que he tenido es confrontaciones con grupos de derecha y religiosos, y pues en redes sociales de repente hay una serie de adjetivaciones de personas, pero no pasa de ahí, no hay ninguna amenaza", dijo la senadora entonces.