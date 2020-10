Cubrebocas no hace falta si se guarda sana distancia: AMLO sobre comparecencia de Moctezuma

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que aunque es buena la recomendación de usar cubrebocas, no hace falta si se guarda la distancia entre las personas.

Al ser cuestionado sobre que un día antes el secretario de Educación Pública (SEP) no quiso retirarse la mascarilla en el Senado, AMLO señaló que es respetuoso de las opiniones.

"Es buena su recomendación, nada más que si guarda uno la sana distancia, no hace falta. Eso es lo que me han dicho a mí los especialistas. Creo que ayer habló el doctor Hugo (López-Gatell) sobre eso. Yo me ajusto a eso y soy respetuoso de la opinión de cada quién", dijo.

López Obrador añadió que cuando viaja en avión sí utiliza el cubrebocas, pero que se cuida con la sana distancia.

"Es muy importante que nos cuidemos porque depende mucho de nosotros, depende mucho de la conciencia que tomemos sobre la higiene, sobre lo que comemos, sobre la sana distancia, y hemos aprendido, que no se nos olvide, que hay que seguirnos cuidando", indicó.

El miércoles, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, compareció ante el Senado, donde el presidente de la Mesa Directiva le sugirió que se retirará la máscara para poder expresarse mejor, pero el funcionario consideró que debe poner el ejemplo.

"En las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible , vamos a considerar el uso de cubrebocas obligatorio y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito", explicó.

