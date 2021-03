Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre 'se dio a la fuga o lo dejaron ir' el pasado fin de semana: abogada

El fin de semana pasado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) estuvo a punto de detener a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de encabezar una red de prostitución, pero el operativo “fallido, desastroso y desaseado” que se implementó facilitó la huida del exlíder del PRI capitalino.

Así lo reveló Italy Ciani, abogada penalista que colaboró con la Fiscalía capitalina, como testigo y abogada, en la integración de la carpeta de investigación contra Gutiérrez de la Torre, imputado como cabeza de una red de trata de personas que operaba dentro de las instalaciones del PRI capitalino.

“El trabajo de investigación está impecable y lo único que faltaba era lograr la detención, que era la cereza del pastel... el fin de semana en un operativo fallido, desastroso y muy desaseado, no lograron detenerlo”, dijo Ciani a El Financiero.

Señaló que ésta situación resulta preocupante, por donde quiera que se le vea, pues la huida del político priista indica dos posibilidades “una es que lo hicieron tan mal que no lo lograron la detención, lo cual sería sumamente preocupante, y la otra es que lo dejaron ir, lo cuál sería aún más grave”, agregó la litigante en entrevista telefónica.

Esta actuación por parte de personal de la Fiscalía capitalina amerita una investigación para determinar si detrás de este fallido operativo hubo una mala implementación de la acción de captura, o se trató de un acto de corrupción, comentó Ciani.

Y es que hizo ver que el político priista estaba vigilado desde hace meses, y la policía seguía sus rutinas para que llegado el momento que se ordenara su aprehensión pudieran detenerlo sin mayor complicación.

Recordó que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es una persona que mantiene cierto poder y tiene “hilos y tentáculos” por todos lados, por lo que no se descarta que detrás de su huida haya un tema de corrupción.

Insistió que la investigación realizada por la Fiscalía capitalina contra Gutiérrez de la Torre es “impecable“ y señaló que detrás de la orden de captura en su contra, y la de algunos de sus cómplices, hay mucho trabajo valioso, pero recriminó también la forma en que la Fiscalía dio a conocer el caso.

Señaló que esta situación se debe corregir de inmediato, ya que la integridad personal de víctimas, testigos y colaboradores del caso, están en riesgo.

“Hemos recibido amenazas, hemos recibido intimidación, por parte de las personas que están siendo investigadas y el hecho de que en este operativo fallido no hayan detenido a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre incrementa nuestro riesgo, me refiero a las víctimas, periodistas y colaboradores, no nada más es el error de la Procuraduría de no haberlo detenido, sino que esto incrementa el riesgo en el que nos encontramos varias personas”, acusó.

Ciani hizo pública una carta en la que dio a conocer parte de su denuncia y en ella reiteró su disposición a mantener la colaboración con la Fiscalía, como testigo y como experta en materia penal.

Cabe destacar que fue hasta ayer martes cuando la Fiscalía capitalina reveló la existencia de una orden de captura contra Gutiérrez de la Torre; no obstante, el político priista había tramitado desde el jueves 4 de marzo un amparo contra el mandamiento judicial.

En su anuncio, la Fiscalía capitalina dijo que había solicitado ya la colaboración de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y las Fiscalías y Procuradurías del país para lograr su pronta detención.

Te puede interesar:

Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de trata de personas, busca amparo vs. orden de aprehensión

Juez ordena detención de Cuauhtémoc Gutiérrez y 4 personas más por trata de personas en el PRI-DF