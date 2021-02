¿Cuánto han cambiado los hábitos sexuales de los capitalinos por la pandemia?

El 79 por ciento de los habitantes de la CDMX han cambiado sus hábitos sexuales debido a la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero Bloomberg.

La cifra es mayor al 77 por ciento que realizó lo mismo durante la cepa de influenza AH1N1 que afectó a México en 2009.

Por el contrario, el 21 por ciento de los capitalinos mantiene sus hábitos sexuales pese al coronavirus.

El 22 por ciento de los que indicaron que sí han cambiado sus prácticas sexuales son hombres, respecto al 19 por ciento que son mujeres.

Del total de capitalinos que reportaron modificaciones en sus costumbres sexuales, el 29 por ciento pertenece al grupo de 30 a 49 años, mientras que el 18 por ciento, al rango de 18 a 29 años, y el 12 por ciento tiene 50 años o más.

Metodología: Encuesta en la Ciudad de México realizada por vía telefónica a 500 adultos el 5-6 de febrero de 2021. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 16 alcaldías. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.4 por ciento. Algunas preguntas no suman 100 por ciento porque no se muestra la opción "No sabe".

Patrocinio: El Financiero.

Realización: Alejandro Moreno.