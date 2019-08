Cuando llegue la 'ley Bonilla' no va a haber otra que publicarla para que vaya a Suprema Corte: Francisco Vega

Francisco 'Kiko' Vega, gobernador de Baja California, dijo este jueves que, en cuanto llegue la 'ley Bonilla' por parte del Congreso local, la publicará en el Diario Oficial para que avancen las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"El día de hoy cambiamos congreso de mayoría de Morena. Cuando me llegue (la ley), debe llegar con un posicionamiento de la actual legislatura, y cuando llegue, creo yo que los tiempos de reflexión y de arrepentimiento pasaron para todos, entonces no va a haber otra más que publicar la reforma para que se vaya a la SCJN", comentó el mandatario local en entrevista para Grupo Fórmula.

Además, Vega señaló que su posición sigue siendo a favor de los electores que votaron a dos años y en cumplimiento absoluto de la Constitución: "Hasta este momento no me ha llegado la reforma, mientras no la tenga yo no podré tomar la decisión".

El miércoles, los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la llamada 'Ley Bonilla', y que terminaron su encargo este jueves 1 de agosto, dejaron a los nuevos legisladores locales la tarea de promulgar en la Constitución local esa reforma.

La nueva Legislatura en esa entidad, que tiene mayoría de Morena y sus aliados, tiene la facultad de publicar esa reforma, de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución de Baja California, o turnarla al gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid para su decreto.

También el artículo 34 de la Constitución local señala que “todo proyecto de ley al que no hubiere hecho observaciones el Ejecutivo dentro del término que establece este artículo, debe ser publicado en un plazo de quince días, como máximo, a contar de la fecha en que le haya sido remitido".