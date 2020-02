Cuando el pueblo no me quiera, voy a llorar y me voy a ir: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que trabaja todos los días para garantizar la paz y tranquilidad del país y que la mayoría del pueblo apoya el trabajo que está haciendo su gobierno, pero que el día que el pueblo no lo quiera “voy a llorar y me voy a ir”.

En su conferencia mañanera dijo que diario tiene una reunión con su gabinete de seguridad y que las personas apoyan que se informe todos los días sobre el trabajo.

“La mayoría de la gente apoya que el presidente informe todos los días, eso me lo dicen, pero no soy monedita de oro (…) La canción de José Alfredo creo que es: ‘Y cuando el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar’. No, cuando el pueblo no me quiera, voy a llorar y me voy a ir, porque si el pueblo no quiere al gobernante, el gobernante no sirve, es la nada”, apuntó.

El mandatario recordó que por eso impulsó la revocación de mandato, misma que se haría en 2022.

“También por eso llamo a que los conservadores a que se serenen, que no hagan tanto coraje, ya viene la elección, van a tener la oportunidad de manera democrática de decir no queremos que siga el presidente, porque el pueblo pone y el pueblo quita”, indicó.