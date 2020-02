Cruce de migrantes a EU, una confesión penosa de Ebrard: Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo lamentó las cifras dadas a conocer por el canciller Marcelo Ebrard sobre la reducción en el cruce de migrantes por México, consideró que “no es un título de orgullo, sino una confesión penosa”.

Marcelo Ebrard está “confesando que la factura que cobró es muy alta”, sentenció el diputado de Morena al ser cuestionado a su salida de Palacio Nacional.

“El 75 por ciento de la migración la detiene, cuando todos los países de América Latina, sin excepción, tiene circulación libre de personas”, apuntó.

En este sentido, aseveró que el canciller está fuera de sus funciones, al fungir como responsable del Instituto Nacional de Migración, hecho que se le advirtió desde hace seis meses.

“Él tiene un enclave en Gobernación, acabo de hablar con el subsecretario (Alejandro) Encinas, amigo mío, porque él es el responsable de Población, Migración y Derechos Humanos, que es lo que está aquí en juego. Está fuera del país, me dijo que se iba a meter a la ciudad.

Y condenó que “la migración la maneja un instituto que estaba en manos de gente independiente pero que lo corrieron o lo hicieron renunciar, y metieron a un hombre que no es, ni siquiera culto”.

¿Le mandaría una recomendación al Canciller?

“Yo no recomiendo nada a nadie, ni a mis nietos. Yo no recomiendo, no soy recomendó. Yo digo lo que pienso”, acotó.