Critica senador de Morena declaraciones de Graciela Marquez referentes al Litio

En el Senado, el presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Alejandro Armenta, fustigo las declaraciones de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien afirmó que nuestro país no tiene el yacimiento más grande de litio y no lo produce.

En la primera sesión del pleno realizada en la Cámara alta, el legislador poblano presentó una iniciativa de reforma para nacionalizar el litio y aprovechó para lamentar las declaraciones de la funcionaria del gobierno federal.

“Lamento, lo digo con respeto y asumo la responsabilidad como senador de Morena y no involucro en esta crítica a mis compañeros del grupo parlamentario de Morena. Los deslindo. Lamento las declaraciones de la secretaria de Economía del gobierno federal que dice que no es rentable la producción, la investigación, el desarrollo de los yacimientos de litio en México, por considerar que se encuentran estos en arcilla.

“Si así hubiera pensado Lázaro Cárdenas cuando descubrieron los yacimientos de petróleo desde tiempos atrás no tuviéramos la industria petrolera que hoy tenemos y si así pensara hoy la secretaria de Energía, mi amiga Rocío Nahle, no habría propuesto la reconstrucción y modernización de las seis refinerías que tanta falta le hacen al país”, dijo.

De acuerdo con Armenta Mier, es ineludible nacionalizar el litio y si el país no tiene la tecnología para extraer el litio hay de que desarrollarla, como lo hicieron los ingenieros, los científicos, la comunidad científica mexicana para volvernos una potencia energética fósil.

Puso énfasis en que la nacionalización del litio es fundamental, ya que al ser el más ligero de la tierra, es utilizado en los componentes de todos los teléfonos móviles.

“Nosotros se lo estamos reglando a los chinos, a los ingleses y a los canadienses. La presente iniciativa tiene como propósito que el efecto jurídico sea similar al petróleo. Esta iniciativa permitiría que la nación se adueñe de los medios de producción, explotación y almacenamiento y se darían concesiones y a privados extranjeros y nacionales, pero preservando el bien público”, subrayó.

Dio a conocer que lo que vale en la actualidad el litio en México es 4.5 veces el valor de la deuda externa soberana de 11 billones de pesos, por lo que representa una respuesta para darle solución al “desastre económico” que tenemos en nuestro país.

“Exhorto a la secretaria de Economía del gobierno de la República de manera respetuosa a que tenga visión de país, a que tenga visión de futuro y a que tome las medidas que correspondan para presentarle al presidente de la República unas visión constructiva, progresista de lo que puede representar el litio para nuestro país”.

La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, ha dicho que el país no cuenta con el yacimiento más grande de litio en el mundo en alusión a la iniciativa legislativa que busca nacionalizar su explotación.

"México no tiene el yacimiento más grande de litio y el país no lo produce, no hay un sólo kilogramo de litio que se produzca", aseguró la funcionaria.