Critica AMLO atorón a Ley de Austeridad

NEZAHUALCOYOTL.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó ayer al Senado la oposición que tiene a la Ley de Austeridad, por los cambios propuestos para que un funcionario público no pueda ocupar un cargo en una empresa que cause conflicto de interés.

Durante su discurso en el Jardín Bicentenario de este municipio criticó también a los legisladores de su partido.

“Mando la iniciativa a diputados y no me di cuenta que la cambiaron de 10 a cinco años, y ahora en el Senado se oponen y eso que somos mayoría nosotros los del movimiento. Miren cómo se contagia este asunto, entonces, por eso tenemos que estar informando para que me ayuden a empujar al elefante para que saquemos adelante al país, no es asunto de un sólo hombre”.

Como lo hicieran en el municipio de Ecatepec, integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron durante el mitin de López Obrador y gritaron la consigna de “obras y servicios para las colonias pobres”.

López Obrador criticó los amparos que han llegado por la Ley de Remuneraciones, que señala que ningún funcionario puede llegar más que el presidente.