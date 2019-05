Cristina Rascón deja la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que Cristina Rascón decidió apartarse de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), luego de reconocer que en seis de las convocatorias para certámenes literarios que lanzó la institución, se vulneró el proceso al abrirse las plicas de los autores participantes.

“De las 16 convocatorias vigentes, seis premios no utilizan plica por ser por trayectoria y obra publicada, seis de obra inédita confirman que no hubo apertura de plicas y en otros cuatro de obra inédita se detectó que sí existió apertura de plicas, ya que, aunque se planteó un procedimiento de registro por parte de la CNL no se contó con la suficiente comunicación e información entre las partes”, señaló la dependencia en un comunicado.

Se informó además que los certámenes vulnerados fueron el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, el Premio Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila.

Ante ello, el INBAL y las sedes en los estados de Campeche, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí determinaron invalidar el proceso de registro de obras y recepción de plicas, realizado hasta este 29 de mayo.

“Las nuevas bases serán publicadas el día 30 de mayo en la página web de convocatorias de los Premios Bellas Artes de Literatura. Los estados se comprometen a tomar medidas de resguardo, ante notario público, en la recepción y registro de obras en las sedes, para garantizar la total confidencialidad de la identidad de los participantes”, señaló la dependencia.