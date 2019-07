'Crecimos con el mito de que la violencia se debe administrar': De Mauleón

El periodista Héctor de Mauleón sostuvo que en el país se ha crecido con el mito de que la violencia se debe administrar, mismo que generó una inmensa corrupción.

“Crecimos con un mito, crecimos con el mito como si esto fuera Nueva York, de que la violencia se debe administrar. Y lo que generó esto es además una corrupción inmensa el sexenio pasado, y también en la CDMX (…) lo único que generó este sueño fue fortalecer más a los grupos criminales, llenarlos de armas, llenarlos de dinero, dejarlos reclutar gente, en medio de toda esta tolerancia que terminó desbordándose”, sostuvo De Mauleón en entrevista con Adela Micha para El Financiero Bloomberg.

Al respecto, Fernández de Cevallos sostuvo que para que una ciudad sea gobernada, primero necesita ser gobernable, lo que requiere que la ciudadanía esté educada para la ley.

“Ya venimos teniendo, por muchos años, donde el deporte nacional es violar la ley, ricos y pobres, poderosos y débiles, porque no ha habido autoridades que hagan valer la ley y porque no hemos sido educados en la legalidad”, sostuvo.

Ante ello, De Mauleón señaló que, en los últimos trece años, el país ha visto desfilar a los personajes más pavorosos y ha ido de asombro en asombro frente a un sistema penal débil y escuálido.

“Y ahora no respetan a nada y a nadie, es la brutalidad en el peor de los aspectos. (Sin embargo) Lo peor está por venir porque no hay autoridad, no hay capacidad, no solo de falta de policías, fuertes, capaces, bien preparados, bien tratados. Si a los primeros que humillan desde el Gobierno federal hasta el más bajo nivel es a los policías, ¿cómo se van a oponer a bandas con tantísima capacidad de fuego, sin escrúpulos?”, ahondó por su parte el panista.

Al respecto, De Mauleón señaló que la “política fallida” de recortes que emprendió el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador causó la pérdida de personal importante para la lucha contra la delincuencia organizada.

“En la política fallida de este gobierno de recortar todo lo que se pueda, eso incluyó recortar (…) a hachazos, a machetazos; se fue gente en la que el estado había invertido durante muchos años en su conocimiento, que podía por ejemplo negociar en un secuestro, que tenía capacidades para intervenir en un operativo, que tiene que ser completamente quirúrgico, que llevaba años haciendo inteligencia en el combate a las drogas…todos a la calle”, señaló el periodista.

Criticó además la lucha que se busca emprender contra “el cártel más poderoso del planeta” mientras que, al mismo tiempo, se dejó de invertir en tecnología.

“ Se están enfrentando al cártel más poderoso del planeta, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, con una Guardia Nacional que anda recorriendo las carreteras en un convoy larguísimo, no hay drones, no hay computadoras, no hay intervención tecnológica, no hay inteligencia porque se quitó dinero para esto”, lamentó.