Crecerán 'resistencias' de sectores al PEF, anticipa Mario Delgado

Aunque habrá mayores recursos a seguridad, salud, campo y a programas sociales, habrá 'muchas más resistencias de algunos sectores' al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y, en general, a la política económica de esta Cuarta Transformación, anticipó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo.

A pesar de los reclamos de diversos sectores, incluidos los de su propio partido, adelantó que en el grupo parlamentario de Morena 'vamos a acompañar el esfuerzo del gobierno federal para que en el Presupuesto de Egresos 2020 no aumenten los energéticos en términos reales, no se endeude el país, no haya aumento de impuestos y se destine una mayor parte del gasto a los programas sociales para favorecer a los más pobres'.

Insistió en que 'la máxima de este Presupuesto para 2020 será, primero los pobres, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido cambiar la política para ayudar a los que antes no fueron apoyados'.

'La inversión en los programas sociales es lo más importante en este nuevo Presupuesto. Habrá algunos sectores que se van a sentir afectados. Pero ahora el presupuesto se dedica a la gente con mayor necesidad', agregó Delgado.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política expuso que 'esta semana comenzará la discusión formal del Presupuesto y se prevé que haya muchas resistencias de algunos sectores a la política económica de esta Cuarta Transformación'.

Lo anterior –explicó- porque 'algunos sectores y grupos extrañan el presupuesto de antes; pero ese, así como estaba organizado y las prioridades a las que iba dirigido, no era benéfico para el país, porque aumentó la pobreza, se concentró más el ingreso, se abandonó al campo y a los jóvenes, además destruyó el sistema de salud'.

Indicó que, por parte de su bancada, 'van a tener una política de escuchar a todos los grupos, atenderlos en la medida de lo posible y saber sus visiones en torno a la discusión de este presupuesto'.

Delgado afirmó que 'habrá una asignación importante para el tema de seguridad, con el fin de fortalecer a la Guardia Nacional; además atender a los jóvenes, niños y adultos mayores que tienen pensión; personas con discapacidad, el sistema de salud, el campo y la educación'.

Estimó que esta semana 'va a ser difícil por la cantidad de movilizaciones que se harán presentes en la Cámara de Diputados, sin embargo, en Morena habrá apertura, disposición y diálogo para discutir la mejor propuesta de cara a la aprobación del Presupuesto'.