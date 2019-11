Crece la rebelión entre diputados de Morena contra del PEF 2020

Al interior del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados “impera la rebelión, la inconformidad y el desorden, no hay control de la bancada” en torno al apoyo a la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2020 del presidente Andrés Manuel López Obrador, revelaron diputados federales morenistas.

Denunciaron que, en una larga reunión que sostuvieron ayer miércoles en un hotel capitalino –junto con legisladores de las bancadas del PT, PES y el PVEM- el coordinador parlamentario, Mario Delgado, les pidió firmar un documento como compromiso de apoyo solidario al Presidente de la República, en el que se establece que el voto de las bancadas sería “unánime” en favor del “proyecto nacional y con el gobierno de la Cuarta Transformación”.

El documento contiene lo siguiente: “LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS P R E S E N T E:

“Las diputadas y los diputados de la bancada de MORENA, de la Coalición Juntos Haremos Historia y de las fuerzas políticas aliadas al proyecto nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, después de conocer y analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

“Solidarios con nuestro gobierno, nuestro voto será unánime para aprobarlo, para que así el gobierno de la República pueda avanzar en beneficio de la población con mayores carencias y desventajas sociales. Con aprobación del Proyecto de Presupuesto, reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto nacional y con el gobierno de la Cuarta Transformación.

“Ciudad de México, 13 de noviembre de 2019. A FAVOR DEL PEF 2020 DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR LA CUARTA TRANSFORMACIÓN LXIV LEGISLATURA”, concluye.

Diputados inconformes, que pidieron omitir sus nombres, comentaron a EL FINANCIERO que “algunos lo rompieron, otros lo tiraron, porque no se vale lo que están haciendo; quieren que se apruebe el dictamen del Presupuesto sin cambios, en lo general ni en lo particular. Algunos proponen que en lo general vayan todos a favor y en lo particular se le hagan modificaciones, pero ni eso quieren”.

“Hay un desorden al interior de la bancada, impera la rebelión y la inconformidad; no hay control de la bancada”, acusaron. “Hay quienes quieren el total servilismo y la abdicación, otros insisten en repartir el Presupuesto de manera justa, con justicia, verdaderamente primero a los más pobres”, insistieron.

Otros negaron la existencia del documento y aseguraron que, aunque sí hay inconformidades internas, no está en riesgo la aprobación del Presupuesto.

Sin embargo, el propio Mario Delgado dio cuenta este jueves del encuentro privado de las bancadas pero con otra versión. “Ayer nos reunimos el grupo parlamentario de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista de México; tuvimos un largo debate y la conclusión es que vamos a cerrar filas en torno al proyecto de Presupuesto de Egresos del Presidente de la República. Vamos a ir en un solo bloque y sin reservas”, dijo.

Lo anterior significa –indicó- que “conforme salga el dictamen de la Comisión de Presupuesto, así vamos a ir en bloque a apoyarlo, que básicamente es el proyecto del Presidente. Evidentemente tendrá algunas modificaciones a partir de los márgenes que tenemos, pero la idea va a ser que demos una señal contundente de apoyo al proyecto de Presidente de la República”.