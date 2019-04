'Coyotes' trafican con placas para personas con discapacidad en la CDMX

Las placas para automóviles de personas con discapacidad no sólo se obtienen cumpliendo los 10 requisitos que el Gobierno de la Ciudad de México exige, sino también –con mayor facilidad, pero de manera ilegal– marcando un número telefónico que aparece en mantas rosas colgadas en distintas zonas de la capital.

Ya es conocido que existen “coyotes” en los verificentros que facilitan obtener el holograma 0, y así circular todos los días sin importar el año del vehículo, por un costo de mil 850 pesos. Ahora ofrecen una nueva opción: la placa para autos de personas con discapacidad.

Una de las mantas está en la lateral de Viaducto, esquina con Cuauhtémoc. Ahí, se consigue el número telefónico de las personas que facilitan el trámite, sin importar que no tengas alguna discapacidad.

El engomado para vehículos de personas con discapacidad tiene varios beneficios: exenta del “Hoy No Circula” (sin importar la antigüedad del automóvil) y no paga parquímetros.

Para conseguir ese tipo de placas, la Secretaría de Medio Ambiente exige 10 documentos difíciles de obtener, por lo que muchas personas con discapacidad desisten, a pesar de su necesidad.

A principios del año, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a eliminar la corrupción en los Centros de Verificación. Sin embargo, El Financiero llamó al número donde se ofrece ese servicio; respondió un hombre que aseguró ayudar a pasar la verificación de un vehículo 2004, sin contratiempos, y también a obtener las placas para autos de personas con discapacidad, para no tener que volver a verificar. Todo, a través de un “contacto” dentro de un verificentro, ubicado a un costado de la calzada Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

“Se me hace injusto que las personas que en verdad lo necesitamos no podamos tener la placa de personas con discapacidad, y en cambio, otros de forma muy fácil las obtienen”, aseguró Carlos Ortega, de 65 años, quien tiene una discapacidad a raíz de un accidente y debido a lo complicado del trámite desistió de solicitar sus placas y se transporta en taxi, los días que no circula su carro, debido a que se le dificulta utilizar el transporte público.