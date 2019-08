Juicios promovidos en mi contra fueron desechados por Cortes de Texas y Florida: Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, publicó este domingo una carta en la que afirma que los juicios promovidos por el gobierno de Veracruz, durante la administración pasada, han sido desechados en las Cortes de en Texas y Florida por no existir elementos suficientes que sustenten la acusación.

"Ya existen resoluciones judiciales por parte de las Cortes de los estados de Texas y de Florida en los Estados Unidos de América en donde se han desechado estas denuncias por considerar que no existen elementos para un juicio, es decir, no hay nada", detalló el exgobernador en la red social y agregó documentos con fecha de junio pasado, que presuntamente avalan esto.

Lo anterior, en referencia a los litigios que un despacho de abogados, contratado por el exgobernador de la entidad Miguel Ángel Yunes Linares en Estados Unidos, promovió para la recuperación de supuestas propiedades inmobiliarias en aquel país, atribuidas a Duarte y que supuestamente fueron adquiridas con recursos provenientes del erario público del estado de Veracruz.

"El despacho dedicado a llevar los litigios en los Estados Unidos de América fue el contratado por Miguel Ángel Yunes Linares al cual le pagó cuantiosas sumas de dinero, esas sí provenientes del erario público del gobierno del estado de Veracruz, para generar escándalo mediático en contra mía", explicó Duarte de Ochoa en el texto con fecha del sábado.

Y agregó que no conoce a las personas mencionadas en las denuncias presentadas en dichas Cortes.

"En la mayoría de los casos no conozco ni a las personas que se mencionan (en las demandas), nunca he tenido ningún tipo de relación con estas personas y mucho menos tengo conocimiento de estas propiedades inmobiliarias, jamás he estado presente en ellas", explicó.

Por lo tanto, según él, es absolutamente falso el vínculo por el cual se pretende hacer creer a la sociedad de su relación con estas propiedades.

"Es claro que el objetivo de mis enemigos políticos es continuar con el escándalo y para ello pretenden engañar al actual Gobernador del Estado de Veracruz con el cuento de la hipotética recuperación de bienes en el extranjero en favor del gobierno estatal lo cual es una vil falacia", agregó en la misiva.

Y abundó que con dichas denuncias, el exgobernador Yunes Linares solo buscaba beneficiar a la campaña política de su hijo.

"(Fueron) con el propósito de beneficiar la campaña política de su hijo en busca de la gubernatura del estado, sin que haya obtenido ningún resultado judicial a favor del estado de Veracruz porque no existen fundamentos para lograrlo, sus demandas están basadas en puras mentiras", sostuvo.

A la opinión pública y medios de comunicación... pic.twitter.com/2gDCE7YNzU — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 4, 2019

Se anexan documentos emitidos por autoridades norteamericanas. pic.twitter.com/j7OLUs3MDq — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 4, 2019

Duarte de Ochoa también calificó como un acto ruin que se quiera lucrar con la memoria de las víctimas del multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete.

"Considero un acto ruin el que se trate de lucrar con la memoria de estas víctimas y con el dolor de sus familiares y amigos, repito, no es casualidad que a días de mi aparición en los medios de comunicación curiosamente después de 4 años se pretenda nuevamente involucrarme en estos brutales hechos", señaló.

Agregó que existe una investigación que derivó en la condena de los responsables de estos hechos y que fue realizada por una institución de procuración de justicia de un gobierno ajeno y hasta contrario al que él encabezó.

Duarte de Ochoa fue detenido en febrero de 2017 en Guatemala y extraditado a México acusado de los delitos de lavado de dinero, peculado, coalición, desvío de recursos y delincuencia organizada. Este último, que era el delito más grave que se le imputó, fue reclasificado por asociación delictuosa.

De hecho, solo se le declaró culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa y el 26 de septiembre de 2018 se le dictó una sentencia de nueve años de prisión, multa de 58 mil pesos, y el aseguramiento de 41 bienes inmuebles.

Sin embargo, en febrero pasado el propio Duarte aseguró en entrevista con Radio Fórmula que la Procuraduría General de la República, hoy FGR, lo obligó a aceptar su sentencia de nueve años de prisión.