Corte invalida leyes del sistema anticorrupción de la CDMX

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves la inconstitucionalidad e invalidez total de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México.

Dichas leyes estaban vigentes desde el 1 de septiembre de 2017, cuando fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La invalidez de las normas antes citada se dio luego de que los ministros de la SCJN consideraron que hubo vicios legislativos graves por parte del Congreso de la Ciudad de México.

Alfredo Gutiérrez, ministro ponente en el caso advirtió que la Asamblea Legislativa (hoy Congreso de la Ciudad de México) no convocó debidamente a la sesión extraordinaria, no repartió los dictámenes respectivos a los diputados con las 48 horas de anticipación que requiere su reglamento interior, y no justificó de manera suficiente la dispensa de trámite para aprobar las leyes.

Los ministros dijeron que estas omisiones no pueden ser solventadas sino con la invalidez total de las normas, pues hay poca muestra de debate y discusión y el artículo sexto transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción se publicó en forma distinta a la que se aprobó en la sesión extraordinaria.

“Por ello debe declararse la inconstitucionalidad en su totalidad”, dijeron los ministros, quienes por vía de consecuencia también invalidaron dos reformas a dichas leyes, una de abril de 2019 y otra del 10 de enero de 2020.

La decisión fue tomada por unanimidad, aunque solo la ministra Yasmín Esquivel votó en contra de los efectos inmediatos de la decisión.

La ministra pidió que la invalidez de dichas normas surtiera efecto hasta en tanto se legislara nuevamente en la materia, y esto con el fin de no causar afectaciones.

“Considero que puede generar un conflicto al sistema local anticorrupción que se declararon inválidas, por ello creo pertinente establecer que estas dos leyes que hoy (jueves) se invalidan no pierdan su vigencia hasta en tanto se emita la nueva legislación, lo que tendrá que acontecer el próximo periodo ordinario de sesiones”, agregó.

Cabe recordar que la impugnación a estas normas estuvo al cargo de 25 diputados de oposición en el Congreso de la Ciudad de México, quienes pidieron invalidar solo algunos artículos, pero debido a la existencia de vicios en la legislación de las mismas se decretó su invalidez total.