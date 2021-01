Convoco a mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó a los y las mexicanas si está bien que el Instituto Nacional Electoral (INE) silencie al Gobierno.

Al ser cuestionado sobre qué pasará si el INE suspendiera las conferencias matutinas, el mandatario indicó que haría dos cosas.

"Primero, acudir a instancias judiciales en caso de que haya prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional y legal. Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México no pueda hablar el presidente", comentó.

También comentó al titular del INE, Lorenzo Córdova, que él y su Gobierno no son iguales a los anteriores. "Nosotros venimos de una lucha donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales", aseguró.

Afirmó que su Gobierno tiene nuevos principios y que no hará nada que afecte a la democracia.

"¿Qué significa esto en la práctica? Que el Gobierno no actúe en procesos electorales, que no se use el presupuesto del Gobierno como lo hacían ellos, cómo él lo sabe y nunca protestó que se utilizaban recursos públicos", añadió.

Poco antes, López Obrador comentó que el lunes, Córdova propuso que se cancelaran las conferencias mañaneras por dos meses debido al proceso electoral de 2021.

"Como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar", reclamó.

