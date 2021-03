¿Convertir la Estela de Luz en un memorial para víctimas de violencia? Esto dijo AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó este miércoles que podría analizarse convertir la Estela de Luz en un memorial para víctimas de violencia y represión.

Al ser cuestionado sobre si podría pasar a ser un memorial para víctimas de desaparición y tortura como los casos de los migrantes ejecutados en San Fernando, los asesinados en el Casino Royale, los niños y niñas de la Guardería ABC y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, López Obrador comentó que se contemplaría.

"Hay que analizarlo, hay que verlo. Tengo entendido que en Chapultepec, en el Gobierno anterior, se puso también un memorial con ese propósito. Lo de la Estela de Luz, aunque es un monumento si no a la corrupción sí a lo superfluo, no se puede destruir, o sea, no sería eso adecuado o correcto", indicó.

Es mejor que dicho monumento quede como constancia de ser una obra innecesaria y costosa, pero no destruirla ni vejarla pues fue hecha con el dinero de la gente, añadió.

"Lo más importante es no olvidar, recordar estas atrocidades y la no repetición, el que hagamos el compromiso de no ejercer desde el Estado la violencia, que no se reprima al pueblo. Y que busquemos la paz en el país", manifestó.

La obra que se encuentra en Chapultepec, a la que el mandatario federal hizo referencia, es el 'Memorial de las víctimas de la violencia en México', hecho en 2012 por Julio Gaeta, Luby Springall y Ricardo López. Se trata de un 'bosque de muros de acero' ubicado en el bosque natural del lugar.

