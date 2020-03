Continúa choque entre Morena y PAN en el Senado por presunto espionaje

En el Senado, las bancadas del Morena, que lidera Ricardo Monreal, y del PAN, que encabeza Mauricio Kuri, rompieron el pacto de silencio relativo al presunto espionaje y, por tanto, la agenda legislativa pendiente continúa en el limbo.

En reacción a la publicación de un video en las redes sociales del grupo parlamentario de Morena en el que se señala que los micrófonos en la sede senatorial fueron colocados desde la construcción de la sede hace nueve años, los panistas, en rueda de prensa, aseguraron que esos artefactos no se encontraban en su sala de juntas al principio de la actual Legislatura.

El senador Damián Zepeda refirió que al principio de la 64 Legislatura, cuando él era el coordinador de la bancada, contrató a la empresa Sistemas Administrativos Gerenciales (Sogams), la cual le entregó un informe, fechado el 28 de septiembre de 2018, el cual muestra que no se encontraron micrófonos en el plafón del techo de la sala de juntas.

“Se levantó el plafón y aquí está la fotografía ahí está el plafón levantado, y de hecho, el dictamen dice: sala de juntas. Hallazgos: se encuentra un control de temperatura del aire acondicionado. O sea, registraron lo que les parecía raro de adentro del plafón. (...) La conclusión final es no hay ningún tipo de señal, audio micrófono que no esté autorizado”, aseveró.

El senador Zepeda señaló que este documento se entregará a la Fiscalía General de la República, la cual realiza la investigación del presunto espionaje.

Recordó, además, que cuando Rafael Moreno Valle fue coordinador de la bancada también se realizaron revisiones y no se encontró nada.

En la víspera, los líderes de Morena y el PAN en el Senado, Ricardo Monreal y Mauricio Kuri, respectivamente, habían acordado que no harían declaraciones respecto al presunto espionaje, con el objetivo de esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía.

No obstante, ese mismo día, en las redes sociales de la bancada de Morena se difundió un video en el que un empleado afirma que los micrófonos encontrados en la sala de juntas del grupo parlamentario del PAN fueron colocados desde hace nueve años, aunque desde entonces nunca estuvieron conectados.

En tanto, el trabajo legislativo en la Cámara alta continúa paralizado y prueba de ello es que no sólo el martes no se realizó la sesión del pleno, sino además este mismo miércoles, la reunión de la Comisión de Anticorrupción, en la que estaban programadas las entrevistas a los candidatos a conformar el Comité de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, no se pudo realizar por falta de quórum.