Consulta en Baja California podrá impugnarse ante la Suprema Corte: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo este lunes que la consulta que se realizó en Baja California sobre la ampliación de mandato de Jaime Bonilla se podrá impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que se publique y se promulgue la reforma constitucional que aprobó el Congreso local para ampliar de dos a cinco años el Gobierno estatal.

En estos momentos, la norma que amplía el mandato no ha entrado en vigor y, por tanto, no está en el ámbito jurídico.

Entrevistada luego de encabezar el conversatorio con representantes de Centros de Refugio para Mujeres, Sánchez Cordero explicó que una de las razones por las que la Suprema Corte ha declarado improcedentes las controversias que se han presentado sobre el asunto es porque la norma todavía no está en vigor, todavía no ha sido publicada ni promulgada.

“Mientras la norma no sea publicada y promulgada, no tiene vigencia, la norma no está en el ámbito jurídico. En cuanto se expida la norma, se podrá impugnar todo, desde la consulta, la norma, el principio de certeza jurídica, lo que se quiera o lo que se tenga a la mano y los recursos jurídicos hacerlos valer”, comentó la secretaria de Gobernación.

Sánchez Cordero apuntó que hasta el momento no ha tenido ninguna comunicación ni con el gobernador electo, Jaime Bonilla, ni con el gobernador que está por salir, Francisco Vega de Lamadrid.

Lamentable, la emboscada a policías en Michoacán

Sobre la emboscada a policías en Michoacán, Sánchez Cordero lamentó los hechos y los calificó como un 'accidente lamentable'. Señaló que es un tema que está atendiendo la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Gobierno del Estado.

“En un momento más llamaré a la Secretaría para saber en qué condiciones se están coordinando las instancias federales con las locales. Es un lamentable accidente”, indicó la secretaria.

Sánchez Cordero se refirió también a los migrantes que están en México en espera de la respuesta de asilo en Estados Unidos e informó que la administración estadounidense “está por pasar una modificación a la Ley de Asilo y de Refugio, por lo que no sabemos en qué términos y cómo vaya a resolver el Congreso de Estados Unidos o si lo va a resolver”.

La funcionaria dio a conocer que lo que pretenden es cambiar, "porque lo que ellos tienen es algo que se llama miedo razonable y conforme al miedo razonable se da o no se da, si se comprueba, para darles la calidad de refugiados”.

Mencionó que eso es lo que se quiere modificar, por lo que México está pendiente de lo que ocurra allá en sus leyes, porque eso afectará necesariamente la migración que viene de nuestro país.