'Conmigo se van a topar con pared': Anaya denunciará a Lozoya por daño moral

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, informó en un comunicado y en un video que denunciará al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por daño moral.

Luego de que Lozoya señalara al también exdiputado federal por presuntamente recibir 6 millones 800 mil pesos en el marco de la aprobación de la reforma energética.

"Mañana, a las 9 en punto de la mañana, que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya", señaló en la grabación.

"Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México", agregó.

De acuerdo con la denuncia del exdirector de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR), Luis Videgaray le dio la instrucción a Lozoya de entregarle 6 millones 800 mil pesos al panista Ricardo Anaya.

"Luis Videgaray Caso me instruyó a recibir a Ricardo Anaya Cortés a las oficinas de PEMEX y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Seasons", indica la denuncia de Lozoya, de la cual El Financiero tiene copia.

"En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo", agrega el documento. .

Al respecto, el panista calificó dichos señalamientos como una mentira tan burda que no resiste el más mínimo análisis.

Agregó que para la primera semana de agosto de 2014, cuando presuntamente se le entregaron dichos sobornos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, él ya había dejado de ser diputado cinco meses antes.

"Resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados", detalló.

"El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de Secretario General del PAN. Y tampoco era precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN, lo cual sucedió el 30 de septiembre de ese año", añadió en la grabación publicada en su cuenta de Twitter.

Agregó que cuando él fue presidente de Acción Nacional presentó una denuncia en contra de Lozoya por la compra de Agronitrogenados y que señaló repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de su campaña presidencial, e incluso ofreció procesar a Lozoya y al propio expresidente Enrique Peña Nieto.

"Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir el señor Lozoya", consideró.

Y pidió que no se utilice el caso del exdirector de Pemex para embarrar a los opositores del actual presidente de México.

"Si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas, que se le castigue con todo el peso de la ley. Pero que el gobierno no quiera utilizar este asunto, sin pruebas ni fundamento, para embarrar a todos los opositores de López Obrador", concluyó.