Congreso no legisla; está dominado por las selfies: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, se quejó este miércoles de que en la Cámara de Diputados, y en el Congreso de la Unión en su conjunto, “no se legisla”, y que solo sirve “para tomarse selfies” y “presumir que se legisla”.

Este miércoles, el legislador acusó que “el Congreso está dominado por las selfies. No se escuchan propuestas y sólo se toman fotos para presumir que legislan”.

El legislador reiteró que no se irá de Morena, a pesar de que sus iniciativas y propuestas son ignoradas en su bancada.

“¡Que se vayan otros de Morena, yo no tengo la menor intención de dejar el movimiento!”, aclaró. “¡En todos los partidos del mundo hay lambiscones y hay independientes! ¡No todos son de la misma madre y del mismo padre!”, agregó.

“No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece una hipocresía y un doble lenguaje que no cabe en la 4T”, recriminó, en pleno debate de las reformas al artículo 4º constitucional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser rechazada por mayoría una reserva que propuso a uno de los artículos transitorios, reclamó que “el propio presidente ha dicho que respeta a los legisladores”.

“Mucha gente habla sólo para tomarse una selfie y mandarla a su localidad. Estoy seguro, salvo ciertos rostros que vi atentos, que nadie, o muy pocos, oyeron lo que dije. Así no es posible un parlamento”, criticó.

Muñoz Ledo protestó la noche del martes en el Pleno porque no le tomaron en cuenta una propuesta de modificación al dictamen de reformas al artículo 4º constitucional, que busca llevar a la Constitución los derechos que contienen los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador.