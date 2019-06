Congreso llama a comparecer a Sánchez Cordero y Alfonso Durazo

La mesa directiva de la Comisión permanente del Congreso de la Unión acordó llamar a comparecer a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó este miércoles el senador Manuel Añorve Baños.

El legislador del PRI puntualizó que el objetivo es que informen, además de los temas relacionados con los índices de inseguridad que no se han reducido, el uso de la Guardia Nacional en temas migratorios.

"La Guardia Nacional, que tenía un objetivo de operativamente estar haciéndole frente a los temas de inseguridad en muchos estados del país donde se presenta este flagelo, pues hoy están miles de ellos haciendo presencia de nuevo muro de Trump que es del Suchiate y el río Bravo. Sí queremos muchas respuestas por parte de los titulares", dijo.

El senador del PAN, Damián Zepeda, criticó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya convertido, según él, la gran herramienta de la Guardia Nacional en la patrulla fronteriza del presidente estadounidense, Donald Trump y el muro humano de Estados Unidos.

En coincidencia, el líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que México está poniendo “un muro” en el sur para que no pasen los migrantes, pero Estados Unidos va a poder regresar a todos los que soliciten asilo.

“Estamos viendo que la Guardia Nacional, por el número de elementos que se está empleando, está desnaturalizada”, agregó el exjefe de Gobierno de la capital del país.

Piden renuncia de Garduño

La bancada panista, por otra parte, exigió la destitución de Francisco Garduño Yáñez como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), porque no solo no tiene la capacidad, sino la altura moral de llevar a cabo su trabajo de manera profesional.

“No, señor Garduño, no basta con una disculpa“, expresó el panista Zepeda luego de que Garduño calificó a Policías Federales de ser 'fifís' porque protestaron por las malas condiciones laborales que enfrentan.

Para el panista, el gabinete del presidente de la República está completamente borrado, por lo que no tiene ningún tipo de rango de decisión, salvo cuando él decida empoderar a alguien como al canciller Marcelo Ebrard.

“El presidente tiene una adicción al poder, no tiene una visión para el país y no sabe delegar. Muestra de ello es la gran invisibilidad de su gabinete hasta este momento. El propio senador (Ricardo) Monreal lo comentó y en la mañana el presidente se dio por no aludido. (…) Al día de hoy el gabinete está reprobado”, secundó el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.