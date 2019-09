Congreso de la Unión recibe Primer Informe de Gobierno de AMLO

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, recibió este domingo el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manos de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

"Señor presidente del Congreso General, solicito a usted que los ejemplares que ahora entrego sean remitidos las Cámaras de Diputados y Senadores para su análisis correspondiente en concordancia.

"Todos los titulares estaremos atentos al análisis del Informe que realicen las cámaras en ejercicio de sus facultades constitucionales y estaremos a sus órdenes para cualquier informe o comparecencia que así lo requiera", señaló Sánchez Cordero.

La secretaria de Gobierno afirmó que AMLO está convencido de que la cooperación y coordinación entre los poderes del Congreso de la Unión es indispensable.

"La tarea es enorme pero aun es más importante nuestro compromiso con la nació. Hemos logrado construir acuerdos en el marco del respeto y el diálogo, lo que permite engrandecer el quehacer público, por eso el Gobierno de Mexico reconoce el apoyo de los legisladores, que ha mostrado visión y madurez, pues su compromiso permanente y el intercambio de ideas han sido fundamentales para construir un mejor país", dijo.

Sánchez Cordero expuso que el Gobierno no buscará cambios artificiales ni que provoquen divisiones, y que no hará uso de su facultad y no enviaría Iniciativa Preferente al Congreso.

“Los mexicanos no quieren cambios superficiales ni cambios que provoquen divisiones, conflictos o rupturas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de mi conducto, les hace llegar su reconocimiento a su labor legislativa y su deseo de éxito en los trabajos de este periodo que inicia”, concluyó.

En tanto, Muñoz Ledo afirmó que "entendemos que en este volumen se contienen los lineamientos, síntesis y logros del primer año de la Cuarta Transformación"

"Los analizaremos con respeto con una innegable separación y equilibrio entre los poderes, esos son los signos de que vamos consolidando e instalando una República democrática", señaló.