Congreso de la CDMX rechaza ratificar a magistrado ligado al caso Abril

El Congreso de la Ciudad de México decidió este jueves no ratificar en su cargo al magistrado Héctor Jiménez López, señalado como responsable del fallo que liberó a Juan Carlos García, principal sospechoso del crimen de Abril Pérez.

El Consejo de la Judicatura propuso la no ratificación del magistrado Héctor Jiménez López, por irregularidades en su desempeño en dicho caso.

Sin embargo, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local decidió continuar con la evaluación de Jiménez López y lo invitó a participar, aunque el magistrado decidió no hacerlo, por lo que se consideró que este no es idóneo para continuar en el puesto.

"(El magistrado) declinó, por lo que al no contarse con elementos suficientes para su valoración, se consideró que a pesar de cumplir con los requisitos legales, no resulta idóneo para desempeñar el cargo y se propuso su no ratificación", detalló el Congreso local en un comunicado publicado en su página de internet.

El dictamen de no ratificación de Jiménez López fue aprobado con 55 votos a favor.

La madrugada del pasado 4 de enero de 2019, Abril dormía en su departamento de la Ciudad de México, cuando fue despertada por Juan Carlos, ex-CEO de Amazon México y directivo de Grupo Elektra, con un golpe de un bate de beisbol en la cabeza y luego en la frente y espalda. Su esposo por 25 años intentó después estrangularla y herirla con un arma blanca.

Aunque Abril denunció por intento de homicidio y violencia familiar, el magistrado Héctor Jiménez López reclasificó el delito a lesiones y violencia familiar con el argumento de que "si la hubiera querido matar, la mata despierta, no dormida".

El individuo estuvo preso, pero a principios de noviembre de 2019 dicho magistrado y los jueces Federico Mosco González y Carlos Trujillo facilitaron su libertad, y Abril fue asesinada.

El Congreso de la CDMX tampoco avaló las ratificaciones de las magistradas Patricia Gudiño y Rosa Laura Sánchez, así como de Manuel Horacio Cavazos López, quien enfrenta un caso en su contra por el presunto abuso sexual de sus hijas, así como.

Por el contrario, sí se ratificaron en sus cargos a Jorge Guerrero Meléndez (con 51 votos a favor), Rosalba Guerrero Rodríguez (51 votos a favor), Josefina Rosey González (45 votos a favor, uno en contra y una abstención), y Juan Arturo Saavedra Cortés (46 votos a favor y uno en contra).

Debido a que los legisladores consideraron que estos "cuentan con el perfil, capacidad y experiencia necesarias, además de cumplir con los requisitos legales y resultar idóneos para ocupar sus cargos".