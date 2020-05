Congreso de Guanajuato bloquea el camino para despenalizar el aborto

La mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) en las Comisiones Unidad de Salud y Justicia del Congreso de Guanajuato determinó el dictamen negativo de las iniciativas para la despenalización del aborto en la entidad.

La diputada del PAN y presidenta de las comisiones, María Cristina Márquez Alcalá, instruyó el sentido negativo y afirmó que todas las opiniones de los diferentes grupos a favor y en contra se escucharon.

“Es un trabajo consolidado donde se han abordado todos los comentarios y peticiones, yo creo que los diputados han estado atentos y son temas y opiniones que se respetan; como diputados estamos obligados a emitir opiniones técnicas”, señaló.

Se trata de dos iniciativas, una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentada hace un año y la de Morena que fue entregada en marzo de este año. El proceso de análisis y consulta llevó menos de dos semanas, en las que se realizaron tres sesiones de auscultación.

El diputado y coordinador de la bancada de Morena, Raúl Márquez Albo, señaló que no se realizó un análisis puntual de ambas iniciativas, incluso, señaló que el debate se centró en las ideologías personales y no en garantizar los derechos de las mujeres.

“Debemos garantizar las condiciones de salud adecuadas y que no sean revictimizadas, que quede claro que no estamos promoviendo el aborto, no es lo que se pretende y es lo que se ha estado tomando como contraargumento”, expresó en su turno.

Su compañero de bancada, Ernesto Prieto Gallardo, advirtió que no se evaluaron de forma correcta todos los comentarios. Por ello, sugirió que los grupos feministas exijan la destitución de la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug), Anabel Pulido López, pues no protege los derechos de las mujeres.

La diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, coincidió en que el debate giró sólo en torno a las creencias religiosas que profesan los militantes del PAN, sin dar su lugar a los derechos de las mujeres.