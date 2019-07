Congreso de Baja California valida, en sesión a puerta cerrada, reforma para ampliar mandato de Jaime Bonilla

En sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, el Congreso de Baja California validó la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla.

Durante la sesión, varios legisladores mostraron su desacuerdo y desaprobación por el modo en que se dio la convocatoria a esta reunión.

"No puedo estar de acuerdo en una convocatoria que había señalado en el pasado que para tratar temas importantes extraordinarios tenía que darse con un tiempo suficiente que reflejara el respeto entre pares.

No me siento cómodo con una convocatoria que no me llegó en ningún momento y que a través de terceras personas, de la prensa, se me hace notar que va a sesionar la legislatura", dijo Miguel Antonio Osuna Millán, diputado del PAN.

El viernes pasado, el presidente López Obrador señaló que el Gobierno Federal no intervendría en resolver los reclamos por la reforma que valida la ampliación del Gobierno local, pese a considerarla ilegal.

“Es mi opinión, que la autoridad competente resuelva con libertad, ¿cuál es la garantía que estamos dando? Que la Presidencia no se inmiscuye en estos asuntos”, dijo. "Ante la existencia de denuncias sobre esto que se considera inapropiado, o antidemocrático, para no decir ilegal", añadió.

Un día antes, el jueves 18 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analizaría la factibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para revertir la reforma.

El miércoles pasado, legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD rechazaron la ampliación de gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California, porque consideraron que representa “un atentado contra la democracia”.

Por ello, las diputadas de Morena, Tatiana Clouthier y Lorena Villavicencio; el senador del PAN, Damián Zepeda; la diputada de MC, Martha Tagle, y la diputada del PRD, Verónica Juárez Piña, presentarán un punto de acuerdo de forma conjunta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mediante el cual rechazan la reforma aprobada en el Congreso local el 8 de julio pasado.

Los legisladores, en rueda de prensa conjunta, solicitaron al gobierno de Baja California, encabezado por Francisco Vega, no publicar dicha reforma a la Constitución de la entidad, mediante la cual se amplía la gubernatura de Bonilla.