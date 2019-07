Congelan cuentas de 8 personas relacionadas con investigación de Casa Libertad

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se han bloqueado las cuentas de ocho personas vinculadas a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita desde Casa Libertad.

Lo anterior al ser cuestionado sobre la colaboración de la UIF con la Fiscalía General respecto a dichos delitos por los que se encuentra recluido el abogado Juan Collado.

Collado, quien fue vinculado a proceso por los delitos mencionados, se deslindó este martes de las acusaciones hechas por el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa.

En un comunicado, el abogado aseguró no conocer a Bustamante, quien denunció haber sido defraudado por Collado en una operación relacionada con un inmueble valuado en 156 millones de pesos.

“Niego categóricamente mi participación en los hechos que refiere el denunciante. No he cometido ningún delito y estoy seguro de que en el transcurso del procedimiento se demostrará que las declaraciones del señor Bustamante son falsas y sus manifestaciones no tienen fundamento, expresadas con la única intención de obtener un beneficio económico que no le corresponde”, señaló .