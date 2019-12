Conago llama a no politizar problema de inseguridad

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez, llamó a no politizar ni ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos y a privilegiar la unidad y el respeto para hacer frente a la inseguridad y la delincuencia.

“Hago un llamado respetuoso a privilegiar la unión, la prosperidad y la tranquilidad de las personas. Que este sea el último llamado al respeto, a las instituciones y soberanías que representamos porque solo con respeto se podrá lograr el ánimo y la fortaleza de la unidad nacional contra la delincuencia”, señaló.

En el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Querétaro , respeto en el hacer congruente y en el discurso público.

Señaló que no hay espacios para el regateo ideológico en los tiempos que vive Mexico e insistió que “solo unidos tendremos la fortaleza que se necesita para vencer a la delincuencia”.

Al hablar en nombre de los gobernadores, Domínguez Servién dijo que en la Conago “somos los primeros en promover que se nos mida y evalúe pero en base a indicadores de resultados, indicadores que se traduzcan en condiciones de certeza y de paz que pongan al centro la tranquilidad de las familias mexicanas”.

Ofrecemos, añadió, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, tener un gran acuerdo nacional porque solamente unidos, con un mismo objetivo, acciones públicas congruentes se lograrán los resultados que requiere y demanda el país”.

Destacó que desde la Conago se buscan soluciones de forma conjunta. que “ofrecemos con integridad y franqueza al gobierno federal, buscando generar sinergias con el gabinete de seguridad del gobierno federal”.

Ante ello, “planteemos la unidad nacional para lograr el bien público, que es la seguridad, a todos los mexicanos”., dijo

Posteriormente en entrevista, comentó que la Conago convocará el próximo 13 de enero a una nueva reunión donde se invitará al secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo y demás autoridades del gobierno federal para abundar en las medidas a seguir para coordinar acciones contra la inseguridad y el crimen.

Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Michoacán, coincidieron en que la seguridad del país no debe medirse por asistencias o no a las mesas de seguridad.

“El hecho de que yo esté o no esté en las mesas de seguridad no quiere decir que no funcione, y nadie está delegando”, dijo Jaime Rodríguez Calderón, mientras que Enrique Alfaro, de Jalisco, criticó que se exhiba a los mandatarios. Diego Sinhue, de Guanajuato, señaló que seguirá sin acudir a las reuniones, pues aseguró que asiste a los operativos de seguridad en su entidad.