Conacyt retiró el apoyo para el segundo semestre, acusa Olimpiada Mexicana de Matemáticas

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) retiró el apoyo para la segunda mitad del año a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, informó la propia organización en sus redes sociales.

"Ya es oficial, @Conacyt_MX nos ha dejado sin apoyo para el segundo semestre del año, no apoyo para la IMC en Sudáfrica, no lo hará para la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM, la primera vez que no apoya en más de 15 años", detalló en su cuenta de Twitter.

La Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) se refiere al concurso internacional más importante en esa materia para concursantes jóvenes, donde México participa a nivel secundaria.

Mientras que la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas se llevará a cabo del 11 al 19 de septiembre de este año en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Y el 33 Concurso Nacional de la OMM se llevará a cabo del 10 al 15 de noviembre en la CDMX.

La organización agregó que la falta de apoyo desde el gobierno federal compromete el trabajo que por más de 30 años ha hecho en conjunto con la Sociedad Matemática Mexicana, además de que pone en riesgo la participación de México en las olimpiadas internacionales del 2020.