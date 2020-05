Con un curso en línea, médicos generales atienden casos COVID-19 en el IMSS

Personal médico del Hospital General de Zona 29 del IMSS, en San Juan de Aragón, de la alcaldía de Gustavo A. Madero, denunció que con sólo un curso en línea, médicos generales de recién contratación atienden a los casi 90 casos COVID-19.

El hospital “híbrido” -informaron- es otro de los que se encuentra saturados, ya que, además de casos de la CDMX y de la alcaldía Gustavo A. Madero, recibe a pacientes del municipio de Nezahualcóyotl y Ecatepec, por lo que su universo se duplicó, ante el cierre de la Clínica 25, por los sismos de 2017. Por ello, también ingresan, incluso, habitantes de Iztapalapa e Iztacalco.

Indicaron que en la Clínica 29 actualmente tienen cerca de 90 contagiados con coronavirus, los que son atendidos por dos especialistas en urgencias y dos internistas en cada guardia de cada uno de los tres turnos.

Precisaron que en los pisos 1 y 2 de la torre de hospitalización “ya no se puede aceptar más pacientes porque ya son insuficientes las tomas de oxígeno, en el área de Urgencias, con 38 infectados de COVID-19, sólo hay 30 tomas y no todas funcionan, las camillas son viejas, con las cuales no se les puede dar posición a los enfermos; además, no existe la 'sana distancia' entre uno y otro, debido a que tienen escasos 50 centímetros de separación”.

De acuerdo con los doctores, “los nuevos médicos que fueron incorporados, eventuales de recién contratación por la Secretaría de Salud -quienes recibieron un curso en línea para estar al frente de pacientes con coronavirus o apoyando a los doctores con especialidades en Urgencias o Medicina Interna- son médicos generales, sin especialidad, recién egresados de las universidades, sin experiencia, quienes desconocen la operación del hospital sumado a ello no traen una capacitación adecuada para enfermedades infecciosas, lo que los hace más vulnerables a contagiarse”.

Los médicos y personal de enfermería “carecen de áreas para colocarse y retirarse el Equipo de Protección Personal (EPP), es en el pasillo en donde realizan este ejercicio, sumado a esto carecen de área de regaderas para que los profesionales de la salud puedan bañarse y disminuir los riegos de contagios”, se quejan.