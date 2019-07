El Gobierno nos engañó con transición a la Guardia Nacional, acusa policía

Juan Carlos Lover, elemento de la Policía Federal, denuncio haber sido utilizado y engañado por el Gobierno federal porque lo uniformaron de Guardia Nacional para “llenar el campo militar número 1 durante la presentación de la Guardia Nacional por parte del Presidente”.

“Para empezar me dieron un uniforme que me quedaba muy chico, el cual tuve que modificar para poder estar presentable en el evento que encabezó el presidente, y en segundo lugar yo soy Policía Federal y me dijeron que me iban a pasar a la Guardia Nacional, lo cual no ocurrió, sólo me dieron el uniforme, estuve en la ceremonia y luego me regresaron a la Policía Federal, ahora estoy luchando por mis derechos”, dijo.

“Pero lo peor es que yo no pertenezco a la Guardia Nacional, pero fui uniformado como Guardia Nacional y estuve en la ceremonia de Guardia Nacional donde el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a ofender a la Policía Federal”, continuó.

Señaló que el agravio por parte del primer mandatario le ofendió tanto y lo llenó de coraje que estuvo a punto de quitarse en el lugar el informe.

“Teníamos ganas de decirle que nosotros no somos esas personas que él está criticando pero desistimos y soportamos, por respeto a la Policía Federal y respeto a México”, agregó.

Ante medios, aseguró que ésta es apenas una muestra de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando de mala fe con la Policía Federal a la cual no le quiere reconocer sus derechos laborales.