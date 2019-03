Con tendencia al centralismo, Gobierno federal atenta contra federalismo: Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se pronunció por una descentralización del quehacer gubernamental, que tome en cuenta a las entidades federativas y municipios, pues aseguró que la concentración de funciones en el Gobierno federal atenta al federalismo.

“Nosotros por lo menos visualizamos que hay una tendencia al centralismo, cosa que yo no comparto, hay una mayor concentración de funciones, de tareas, y eso atenta contra el federalismo”, dijo entrevistado al salir del Palacio nacional.

Al asistir al informe de los primeros 100 días de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario hizo un llamado para fortalecer la relación con los poderes de los estados, ya que se trata de una estructura que se ha formado con el tiempo.

“En ninguna parte del discurso escuché el tema de la relación con municipios y estados, no hay nada; todo es el tema central y el tema central en la visión del presidente, esas cosas algunos no las compartimos porque creemos que somos un país muy grande y hay una estructura que se ha generado por mucho tiempo y no todo se puede reducir a que se va a resolver con el combate a la corrupción”, sostuvo.

Aseguró que nadie se opone a que la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción sean un tema central del gobierno, pero “se requiere respetar los ámbitos de competencia”, dijo. Además recordó que la relación entre Michoacán y el Gobierno federal es de respeto.

“Se han ido acomodando las cosas, era un tanto difícil el trato, pero creo que se han ido estabilizando cosas. No te puedo decir (la relación) que es buena, pero más o menos”, añadió.

Este año se debe resolver el tema educativo

El gobernador afirmó que este año se resuelve el tema educativo en la entidad, luego de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y que si la nueva reforma educativa incluye las atribuciones de los estados, entonces puede abonar en la mejora del sector.

“Si incluyen los temas de desigualdad e inequidad con los estados sí, si no se atiende el tema de los estados pues va a quedar a medias porque el tema educativa es competencia de la federación… y nosotros ayudamos y somos concurrentes, digamos, o coadyuvantes”, añadió.

Explicó que tras las movilizaciones que dejaron cierres de vías férreas en el estado, el gobierno estatal trabaja para resolver el tema de fondo, pues “dice el dicho popular que no hay mal que por bien no venga”.

“Ha habido una situación compleja. Estamos trabajando con ellos, en mesas, pero este año se debe resolver el tema educativo, que los maestros no vuelvan a salir a protestar porque no se les paga su salario, que lo hagan por otras cosas pero no porque no les pagamos”, añadió.

Destacó también que entre los retos que tiene el sector es que existe un superávit de maestros, ya que tienen 90 mil para un millón 100 mil estudiantes de educación con lo que hay un maestro por cada 12 alumnos, cuando la ONU recomienda 25 por cada uno. “Aquí andamos, digamos, con un poco de superávit, pero este año lo vamos a resolver”.