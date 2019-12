Con Ley de Amnistía se beneficiará a 6 mil personas, prevé Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que 6 mil 200 personas podrían se beneficiadas por la Ley de Amnistía que deberá ser aprobada por el Senado en el próximo periodo de sesiones, que inicia en enero de 2020.

“Los 6 mil 200 son la población a la que creemos, podría verse beneficiada”, subrayó la funcionaria federal, quien indicó que el indiciado, sentenciado, representante legal o familiar, deberá hacer la solicitud ante la comisión que se creará para tal fin, en aras de presentarla ante el juez de Distrito, que resolverá la libertad inmediata o no.

Detalló que la propuesta del Ejecutivo lo que pretende es “subsanar la injusticia que origina la pobreza, marginación y exclusión social que han provocado que “mujeres, jóvenes e indígenas, estén en prisión por delitos menores”.

En rueda de prensa y conforme con el dictamen aprobado por el Congreso, indicó que la amnistía se decretará a quienes cometieron el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal, cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido.

Además, a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción, siempre que la conducta delictiva fuera sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto; y a los familiares de la madre que hayan auxiliado en la interrupción.

Sánchez Cordero precisó que "según la estadística de población penitenciaria federal, no hay mujeres detenidas o sentenciadas por el delito de aborto en el ámbito federal, dado que este delito generalmente es de fuero común y está en la competencia de los Congresos locales".

Empero, “sí las hay en el ámbito local, por lo que es necesario contemplar esta hipótesis en la Ley de Amnistía aun bajo estudio de Dictamen de la Cámara de Senadores, porque la Segob promoverá que los Congresos locales, que las entidades federativas expidan sus respectivas Leyes de Amnistía, tratándose de delitos del orden local”.

Explicó que la ley no beneficiará a narcomenudistas “sino a drogadictos que no son delincuentes, pero que tenían hasta el doble de la dosis”.

También beneficiará a quienes hayan cometido aborto, delitos contra la salud, personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no hayan contado con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y cultura, entre otros.

Asimismo a quienes hayan cometido robo simple y sin violencia que no amerita pena privativa de la libertad de más de cuatro años; el delito de sedición, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves o se hayan utilizado armas de fuego. Todos, aseguró la funcionaria, son delitos menores.

Resaltó que no se contempla el beneficio para reincidentes, tampoco a secuestradores, homicidas, delitos de corrupción, huachicol, trata de personas y delitos contra la vida y la integridad corporal y donde se hayan usado armas de fuego; abuso y violencia sexual contra menores y delincuencia organizada.

Tampoco en homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, y tampoco en delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos petrolíferos o petroquímicos, en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Los ilícitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, o en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

En el caso del aborto, la secretaria explicó que, según la estadística de población penitenciaria federal, no existen mujeres detenidas o sentenciadas por aborto en el ámbito federal, toda vez que este delito normalmente es del fuero común.

Sin embargo –explicó Sánchez Cordero–, sí las hay en el ámbito local, por lo que es necesario contemplar esta hipótesis en la Ley de Amnistía. En este sentido, refrendó que la Secretaría de Gobernación promoverá que los congresos locales expidan sus respectivas leyes de amnistía tratándose de delitos del fuero común.

“Como secretaria de Gobernación y como mujer refrendo mi convicción de que la mujer que aborta lo hace por necesidad extrema, por algunas otras razones, por lo que penalizarla representa una profunda injusticia que debe ser corregida”, apuntó.

Mientras que Scherer Ibarra añadió que la Ley de Amnistía dejará subsistente la responsabilidad civil y a salvo de derechos de quienes puedan exigirla, así como el derecho de las víctimas.

Manifestó que, en el procedimiento, las personas interesadas o sus representantes deberán presentar la solicitud ante un órgano del Ejecutivo federal, quien lo presentará ante un juez. Aclaró que todo procedimiento puede ser impugnado.

Estos son los casos que beneficia la nueva Ley de Amnistía.

• Que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores a la dosis máxima de consumo personal e inmediato (artículo 479 de la Ley General de Salud), siempre que no haya sido con fines de distribución o venta.

• Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite más de 4 años de privación de la libertad.

• Haber practicado un aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal.

• A médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en aborto, siempre que la conducta delictiva se lleve a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre.

• Por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito, formando parte de grupos impulsados bajo razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o empleado armas de fuego.