Con caída de petroprecios, AMLO no le va a quedar otra mas que impulsar reforma fiscal: Gustavo Madero

Ante la caída de los precios del petróleo y su afectación a las finanzas públicas, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no le va a quedar otra mas que impulsar una reforma fiscal, consideró el senador del PAN, Gustavo Madero.

Para el presidente de la Comisión de Economía del Senado, la caída de los precios del crudo “es una crisis mayúscula”, porque “va a sacudir la economía mexicana y, sobre todo, las finanzas públicas”.

El legislador del blanquiazul subrayó, al ser entrevistado en el Senado, que la economía mexicana está débil, pero lo que está muy frágil son las finanzas públicas.

“Yo he declarado que con el ritmo de gasto y la disminución de ingresos que lleva este gobierno, que no ha sabido generar crecimiento, dentro de un año y medio iba a ser necesario que el gobierno pidiera mayores impuestos, contrario a lo que había anunciado Andrés Manuel durante toda la campaña de que no iba a crear ningún impuesto ni a incrementar.

“No le están saliendo las cuentas. Y ahora con esta crisis, con esta caída en el precio del petróleo y con esta caída de la actividad económica ya no le va a quedar de otra, ya no le va a quedar de otra más que admitirlo”, aseveró.

El senador por Chihuahua consideró que la situación económica del país no sólo “no va muy bien”, sino que “se va a poner peor”.

Por ello, consideró que es urgente que el gobierno federal admita esta situación y haga una convocatoria de emergencia para superar las posiciones ideologizadas que tiene respecto al tema energético, el tema de la inversión pública y el gasto público, “que están muy mal manejados”.

“Lo que está descompuesto en México es la toma de decisiones, porque las toma un solo hombre y las hace bajo capricho, sin fundamentos, sin datos duros, sino básicamente en sus criterios de que es él que interpreta la voluntad del pueblo. Y esto es lo que nos ha llevado hasta aquí. Lo que hay que cambiar es la forma en la toma de decisiones”, agregó.

De acuerdo con Madero, a México le urgen políticas públicas basadas en evidencias y no en ocurrencias que es cómo está funcionando ahorita la economía nacional.