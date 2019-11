Con Ayotzinapa no se puede hablar de crimen de Estado porque no permitiré ninguna injusticia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este domingo que se pueda hablar de "crímenes de Estado" sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque ahora el representante del Estado mexicano no permitirá ninguna injusticia.

"Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad . Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber, pero el caso de los jóvenes de Ayozintapa, y otros, no se puede hablar de crímenes de Estado porque ahora el representante del Estado mexicano, el presidente, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, ningún acto autoritario.

López Obrador aseguró que no han dejado de buscar a los 43 de Ayotzinapa, "porque tengo el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición".

El mandatario señaló que no se escatimará en recursos para estas acciones, " todo el Gobierno tienen ese compromiso de encontrar a los jóvenes".

Puntualizó que quienes tengan información sobre los hechos ocurridos en Iguala, y quieran ayudar a destapar la verdad, "el gobierno los va a proteger, lo que necesitamos es conocer la verdad siempre ".

En otro orden, a casi un año de haber tomado el cargo, el Presidente consideró que las reformas que ha impulsado su administración, aprobadas en el Congreso, son como “una nueva Constitución”.

El Ejecutivo enlistó algunas de las transformaciones históricas que ha tenido México, como la guerra de Independencia, el movimiento de Reforma y la Revolución, periodos que derivaron en la creación de una Carta Magna.

Reconoció que, al iniciar la llamada cuarta transformación, sí tenía la intención de crear un nuevo documento, pero descartó la idea, ya que ocasionaría “mucho revuelo”.

“¿Qué correspondía, si hablábamos de la cuarta transformación?”, preguntó a los asistentes al diálogo con los pueblos Tlapaneco, Mixteco, Amuzgo y Náhuatl.

“Hacer una nueva Constitución, pero dijimos: no, va a generar mucho revuelo, nos vamos a ir despacio porque llevamos prisa y cuando se vengan a dar cuenta ya va a haber una nueva Constitución. Ya puedo decirles, aquí en Tlapa, que ya hay una nueva Constitución”, subrayó.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han aprobado 23 decretos de reformas a la Constitución.

Del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se aprobaron modificaciones a 155 artículos de la Constitución por medio de 28 decretos de reforma constitucional. Mientras que la administración de Felipe Calderón fue el periodo en el que se ha aprobado la mayor cantidad de decretos, con 36, que modificaron 110 artículos.