Con ataques al INE, AMLO busca meterse en elecciones, como Chávez y Maduro: panistas

Como los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca meterse y manipular las elecciones intermedias del 2021 y atacar al Instituto Nacional Electoral (INE), coincidieron legisladores panistas.

El Ejecutivo declaró este lunes que el INE es un organismo caro que no garantiza elecciones limpias, además de que dará seguimiento a que no haya fraude en el procesos electoral del 2021.

Para la senadora Kenia López Rabadán, éste es un mensaje claro de que el gobierno de López Obrador es autoritario.

“Es una vergüenza lo que ha dicho López Obrador y no se lo vamos a permitir. Es evidente y es claro que el INE funciona; y tan funciona que cuando ganó el PAN, se lo reconoció; cuando ganó el PRI, se lo reconoció; y cuando ganó Morena, se lo reconoció”, dijo.

En videoconferencia de prensa conjunta con su compañero de bancada Damián Zepeda, la legisladora aseveró que los presidentes de la República en México y en el mundo no se pueden meter a las elecciones.

“Así de elemental. No se puede meter a las elecciones, porque no pueden ser juez y parte. ¿Para qué se va a meter en las elecciones? ¿Para ayudar a Morena? ¿Para que sus candidatos ganen? ¿Para que sus superdelegados operen? ¿Para que ocupen el presupuesto y compren voluntades?

“Es una lastima escuchar las palabras del presidente de la República queriéndose meter en las elecciones de México, porque nos recuerda esta obsesión como la tenían en Venezuela que tanto les gusta, esta obsesión de irse a elecciones y manipularlas. Yo diría que es un símil de Maduro o de Hugo Chávez, aquí en México no se lo vamos a permitir”, agregó.

Por su parte, el senador Damián Zepeda aseveró que el presidente busca dominar absolutamente el Estado mexicano y quiere, claramente, invadir el órgano electoral.

“Pero le mandamos un mensaje muy claro, jamás vamos a permitir que el presidente y Morena dominen el Instituto Nacional Electoral, un organismo que garantiza la democracia, que por supuesto puede mejorar como todos, pero que tan garantiza elecciones que respeten el voto de los ciudadanos que el presidente López Obrador fue electo en una elección organizada por el propio INE.

“Ahora resulta que dice que no garantiza elecciones limpias, entonces su elección no fue limpia. Eso es lo que uno infiere verdad, entonces la verdad de las cosas es que es un ataque más, es un intento más de si no puede dominar cuando menos lastimar y no se le puede permitir”, dijo.

Consideró, finalmente, que tiene que haber austeridad, pero respetando al organismo autónomo: “le decimos claro y fuerte, ni un solo ataque a un organismos autónomo el PAN va a permitir que esto suceda”.