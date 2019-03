Compromiso de AMLO sobre no reelección es 'mera vacilada': PAN

Como un acto mediático y propagandístico para ganar tiempo, así como "una mera vacilada" y una promesa más que no tiene credibilidad, calificó el PAN la firma-compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para no reelegirse.

“Es un mero acto mediático, propagandístico para ganar tiempo. Lo mismo que hizo cuando fue jefe de Gobierno y pidió que lo dieran por muerto”, aseveró Fernando Herrera, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Apuntó que “desde el punto de vista del PAN, Andrés Manuel está copiando el mismo estilo del expresidente Enrique Peña Nieto de hacer política al estilo de ‘lo firmo y te lo cumplo’, pero evidentemente no alcanza esta oferta en este momento y muy pocos podrán creerle cuando hay un antecedente de que él pidió que lo dieran por muerto en el 2016 y luego estuvo en la boleta”.

Comentó que, además, sus palabras lo contradicen con lo que pasa en los hechos porque está haciendo todo para su reelección, incluso ordenó suprimir el lema de la papelería oficial, aunque lo desmintieron después.

“No le podemos creer a López Obrador con muchos antecedentes que lo describen en los dichos y lo señalan en los hechos. Creerle a López Obrador que no está buscando su reelección es como creer que no tenía ninguna relación con René Bejarano y el montón de billetes que le dio Ahumada, en los hechos, como se puede corroborar, tanto René Bejarano como su esposa están en Morena”, insistió.

A su vez, el senador Damián Zepeda dijo que la firma de compromiso para la no reelección por parte de López Obrador, “es una vacilada, no tiene ninguna fuerza, ninguna vinculación, ninguna credibilidad”.

Añadió que el tema es de ley, no de promesas. Recordó también lo declarado por López Obrador -'a mí denme por muerto'- tras lo cual estuvo en la boleta electoral, "cuántas veces dijo que se iban a acabar las cuotas y los cuates en México y acabamos de ver cómo puso a un incondicional como ministra de Corte, cuántas veces dijo no hay fiscal carnal e impuso a uno, y cuántas veces dijo que iba a bajar la gasolina y eliminar el IEPES. Entonces de qué estamos hablando, no tiene credibilidad", dijo.

Aclaró que la democracia se defiende a través de la democracia y de la ley, no con promesas al aire ni comentarios.

Por ello, dijo que su grupo en el Senado buscará garantizar que más allá de lo que opine un gobernante, no exista la reelección en México como no existe hoy y que no se use la figura de la revocación para romper con la equidad en la contienda y romper la democracia.

Indicó que la figura de revocación como la propone el presidente tiene dos grandes problemas. El primero es que la quieren poner junto con las elecciones intermedias en la Cámara de Diputados, lo cual es evidente que lo quieren hacer para que el Presidente vaya a hacer campaña e impulse a los candidatos de Morena, lo que rompe con la equidad. La segunda, explicó, es que la revocación de mandato es un derecho del ciudadano, no del presidente, por lo que acusó que López Obrador busca autopromoverse y beneficiar a su partido.