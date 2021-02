'¿Cómo vamos a cancelar el Tren Maya?': AMLO ante carta de académicos que plantea acciones vs. COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que no hace falta cancelar obras como el Tren Maya para atender la emergencia de la pandemia de COVID-19.

"No hace falta, ¿cómo vamos a cancelar el Tren Maya? No, si genera empleos, si se va a impulsar el turismo, el sector energético. No hace falta, nada más con recortar el chayote", apuntó.

El comentario surgió luego de que un grupo de académicos, científicos, intelectuales, políticos e integrantes de la sociedad civil dirigieran una carta al mandatario en la que propusieron una serie de medidas para "salvar vidas" durante la pandemia.

En la carta se proponen siete puntos en donde piden cancelar temporalmente los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec, con la finalidad de invertir parte de esos recursos en la compra de vacunas contra el coronavirus.

Entre los firmantes, destacan el historiador Enrique Krauze; el escritor y director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Carmín; el presidente del CIDE, Sergio López Ayllon; el biólogo y científico, Antonio Lazcano Araujo; el senador independiente Emilio Álvarez Icaza Emilio, así como los académicos de la UNAM, José Woldenberg y José Sarukhán Kermez, entre otros.

"Ahora que los intelectuales orgánicos están muy preocupados de que hay que tener fondos para la vacuna, primero decirles que no se preocupen, porque tenemos todos los fondos, desde hace mucho tiempo tenemos 32 mil millones de pesos apartados para las vacunas, pero que además tenemos finanzas públicas sanas porque ahorramos", añadió López Obrador.

