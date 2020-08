Cómo va México en el camino hacia la igualdad de género en 9 frases

Este jueves se realizó el décimo octavo foro EF MEET POINT. Mujeres: ¿En camino a una sociedad equitativa? , que contó con la participación de Alexandra Haas, investigadora invitada del CIDE ; Angélica de la Peña, exsecretaria de la Comisión para la igualdad de género del Senado ; y Xóchitl Gálvez, senadora de la República por el PAN .

En el foro moderado por Sofía Villalobos, conductora de El Financiero Bloomberg TV, se trataron temas como la violencia que viven las mujeres, principalmente dentro de su hogar, la compartición de tareas entre hombres y mujeres como un camino a una mayor igualdad, entre otros.

Angélica de la Peña

1.- "Las mujeres sufren violencia en un tercio de su vida. En caso de quienes están sufriendo violencia, en la identificación de violencia, mayores de 15 años que tienen una relación, que conviven en una relación. Estamos frente a un fenómeno que, en conjunto, se da en lo privado, dentro de las paredes de un hogar, de una familia, de una pareja”.

2.- "Lo que hemos impulsado las académicas y diversas mujeres es que se pueda vivir una vida libre de violencia, que es un reto ante la modalidad de la violencia familiar y la violencia institucional, que se hace 'pato' respecto de su obligación con las mujeres que están en el ámbito doméstico-privado".

3.- "Si están reclamando de manera muy drástica es (…) porque a las mujeres las siguen matando en su casa, eso está inscrito como un delito reconocido en la ley penal, es el feminicidio. Qué bueno que las mujeres, acompañadas incluso de sus abuelas, protesten. Me parece muy aleccionador; se están animando a salir".

Alexandra Hass

4.- “Uno de los temas centrales es la discriminación en el trabajo (…) Los actores económicos igualmente participan en la discriminación hacia las mujeres (…) por ejemplo, castigándolas de tener un ascenso o ingreso al empleo por estar en edad reproductiva”.

5.- “La agenda de igualdad de las mujeres es una agenda que tiene que ver con combatir la violencia, que no es reciente, que lleva ya muchos años y que no se ha logrado combatir, que aún en épocas donde había más financiamiento para las fiscalías, de todas maneras no hay grandes avances en términos de sentencias de personas acusadas por feminicidio, por ejemplo, los procesos judiciales no han tenido ningún éxito desde que empezaron".

6.- "Hay una cosa central en esto y es compartir las tareas de cuidados. No se va a lograr que las mujeres puedan participar en el mercado de trabajo -ahora estamos en el tercer peor lugar de América Latina en inserción laboral de las mujeres-, y no se logrará una mayor inserción laboral si no empiezan a compartir el cuidado de niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores con los hombres y con el Estado".

Xóchitl Gálvez

7.- “No hemos llegado a la igualdad (en cámaras de Diputados y Senadores). De los ocho grupos, solo hay dos coordinadoras mujeres. De los grupos más importantes, los coordinadores son hombres porque los dirigentes de los partidos son hombres”.

8.- "Me pongo en los zapatos de estas chicas que vienen de Iztapalapa, de Ecatepec, de todas las zonas conurbadas que pasan horas en transporte público, que son violentadas, las chicas que ven a su violador libre, que vinieron a denunciar y que la Fiscalía de Delitos contra las Mujeres no les hizo caso y a la semana la mataron a ella y a su mamá. Es una cosa indignante la falta de sensibilidad de las autoridades a lo que está pasando en temas de violencia de genero. Cuando estas chicas salen a rayonear El Ángel, se enojan, es ese dolor, esa frustración de no haber sido atendidos muchos de los casos".

9.- "Hay una absoluta falta de sensibilidad del presidente, yo desde mi punto de vista (considero que) el presidente es un macho, por la manera en que se refiere a las mujeres, por no ponerse cubrebocas. Esos son esquemas de machismo, de 'por qué yo, si yo tengo la razón' Así es como los hombres actúan.