¿Cómo será el regreso a clases tras la pandemia de COVID-19? Esto dicen los expertos

Desde hace meses, los alumnos de todos los niveles educativos toman clases en línea, pero ¿cómo será el regreso a las aulas en México cuando la pandemia de COVID-19 termine?

Ante esto, tres expertos dieron a conocer su punto de vista este jueves en el EF MEET POINT. El dilema educativo en la coyuntura actual.

La secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante, consideró que lo ideal sería en un modo mixto.

"Estamos todavía en la mayoría de los estados con curvas crecientes de contagios, con la aparición de muertos más allá de lo que hemos presenciado en otros países, de tal manera que el regreso a las escuelas, aunque fuera en una modalidad mixta, me parece que todavía no es posible. Eso nos llevará de una forma, casi diría yo, forzada, que si queremos realizar actividades con los estudiantes y no posponer actos de estudio o aprendizaje, tendremos que regresar en una modalidad nuevamente a distancia (...) (aunque) lo ideal sería ejecutarla presencialmente", precisó.

Marco Fernández, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), indicó que esto sería en modalidad a distancia.

"Yo asumo que va a haber un regreso a la distancia y con énfasis en la televisión y en el realismo de que, lamentablemente, no hay condiciones para regresar físicamente (...) Me preocupa que, si uno no capacita a los docentes para retroalimentar a los alumnos, incluso en las lecciones por televisión, será poco efectivo. Una cosa vital es cómo haremos una prueba diagnóstica, cómo vamos a identificar las afectaciones que son diferencias de acuerdo al tipo de hogar, grado escolar, que se pueda ir recuperando el aprendizaje que se perdió durante el resto del sexenio, con el fin de ir corrigiendo afectaciones", precisó.

Miguel Székely, director general del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), comentó que no habrá cambios en el regreso y que lo ideal sería conocer las deficiencias para llevar a cabo el modelo educativo.

"Yo creo que vamos a regresar igual. No veo ninguna señal de ningún actor de la SEP (Secretaría de Educación Pública) que nos haga pensar que algo distinto. ¿Qué sigue? ¿La televisión? ¿Google+ versión no sé cuál? Va a ser lo mismo (...). ¿Qué quisiera ver como ciudadano para regresar sabiendo que llevamos cuatro meses en esto? Con un diagnóstico pormenorizado de cuántos alumnos son, de dónde (...) Vamos a llegar al ciclo escolar siguiente con enormes brechas y huecos", aseveró.