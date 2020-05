¿Cómo se prepara Salud para enfrentar la temporada de influenza y un probable rebrote de COVID-19?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó este jueves que se mantendrá la reconversión hospitalaria -la atención de hospitales públicos enfocada en pacientes con coronavirus- con el objetivo de enfrentar la temporada de influenza y un probable rebrote de COVID-19.

"No vamos a desmantelar las reconversiones hospitalarias, están van a seguir, hasta que podamos reconocer con claridad cuál es el patrón de influencia y de COVID", dijo en la conferencia de prensa para dar a conocer la situación de la pandemia de coronavirus en México.

Comentó que es probable que entre octubre y abril, además de influenza, "haya un repunte de COVID, independiente hasta cierto punto de las acciones de confinamiento ". Por lo que, dijo, el término de la cuarentena por coronavirus -de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que terminará el próximo 30 de mayo-, no podía coincidir con los meses que corresponden a la temporada de influenza.

"Por eso es importante no hacer el desconfinamiento demasiado tarde (...) porque si esperamos demasiado y hacemos el desconfinamiento precisamente cuando sabemos que va a llegar la influenza, es decir en octubre, noviembre, diciembre, entonces sí estamos llevando las condiciones para que una enorme mayoría de personas no inmunes a COVID, o al virus los que lo causa: SARS-CoV-2, y todavía con la incertidumbre científica de si la infección produce o no inmunidad y de si la inmunidad es permanente, si nos tardamos demasiado y el desconfinamiento lo hacemos muy cerca de la temporada de influenza, estamos poniendo también una situación de riesgo en ese momento ", comentó.

Dijo, además, que la influenza es una de las principales causas de muerte por enfermedades respiratorias en el mundo. Precisó que en 2018, de acuerdo con la últimas cifras de mortalidad en México publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de más de 722 mil fallecimientos que se registran ese año, 28 mil fueron por neumonía o influenza, las cuales no se pueden distinguir.

Hasta este jueves, informó el funcionario, México registra nueve mil 44 personas fallecidas por coronavirus y 81 mil 400 casos confirmados acumulados, de los cuales, 16 mil 315 son activos, es decir, los pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días.